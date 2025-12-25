Чернышенко исполнит желания пятерых детей в рамках "Елки желаний"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Ёлка желаний" исполнит мечты пятерых детей, сообщили в пресс-службе правительства.
Зампред правительства обещал помочь 15-летнему Ратмиру из Ульяновска, который мечтает побывать в роли губернатора. Кроме того, Чернышенко подарит 14-летней Виктории из Мелитополя лук для стрельбы. Также братья Павел и Роман из Свердловской области хотели бы посетить Главный храм Вооруженных сил России, а 15-летняя Ладислава из Перми попросила у зампреда правительства хоккейный шлем.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.
