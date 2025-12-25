Чернышенко исполнит желания пятерых детей в рамках "Елки желаний"

Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.