Чернышенко исполнит желания пятерых детей в рамках "Елки желаний"
25.12.2025
Чернышенко исполнит желания пятерых детей в рамках "Елки желаний"
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Ёлка желаний" исполнит мечты пятерых детей, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 25.12.2025
общество, россия, ульяновск, мелитополь, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Ульяновск, Мелитополь, Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Ёлка желаний" исполнит мечты пятерых детей, сообщили в пресс-службе правительства.
Зампред правительства обещал помочь 15-летнему Ратмиру из Ульяновска, который мечтает побывать в роли губернатора. Кроме того, Чернышенко подарит 14-летней Виктории из Мелитополя лук для стрельбы. Также братья Павел и Роман из Свердловской области хотели бы посетить Главный храм Вооруженных сил России, а 15-летняя Ладислава из Перми попросила у зампреда правительства хоккейный шлем.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.
Всероссийская новогодняя благотворительная акция Ëлка желаний - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Куренков исполнил мечту ребенка из Миасса
10 декабря, 18:19
 
Общество Россия Ульяновск Мелитополь Дмитрий Чернышенко
 
 
