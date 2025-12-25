Рейтинг@Mail.ru
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Алентовой - РИА Новости, 25.12.2025
17:42 25.12.2025
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Алентовой
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Алентовой
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РФ Веры Алентовой, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T17:42:00+03:00
2025-12-25T17:42:00+03:00
умерла вера алентова
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Алентовой

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Веры Алентовой

Актриса Вера Алентова в роли Хелены Рубинштейн в сцене спектакля-бенефиса Веры Алентовой "Мадам Рубинштейн"
Актриса Вера Алентова в роли Хелены Рубинштейн в сцене спектакля-бенефиса Веры Алентовой Мадам Рубинштейн - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Актриса Вера Алентова в роли Хелены Рубинштейн в сцене спектакля-бенефиса Веры Алентовой "Мадам Рубинштейн" . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РФ Веры Алентовой, сообщает пресс-служба правительства города.
В четверг в Театре Пушкина сообщили, что Алентова скончалась, ей было 83 года. Позднее в Театре имени Маяковского, где прошло прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким, уточнили, что актрисе стало плохо на церемонии прощания, ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.
Памяти актрисы Веры Алентовой - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Памяти актрисы Веры Алентовой
Вчера, 17:09
"Российская культура понесла большую утрату. Ушла из жизни выдающаяся актриса, звезда отечественного театра и кино Вера Валентиновна Алентова. Выражаю глубокие соболезнования её родным, близким, друзьям, коллегам, ученикам, всем, кому она была дорога", - приводит слова Беглова пресс-служба.
Губернатор Петербурга отметил, что Вера Алентова создала десятки ярких образов. В историю отечественного кино вошла её незабываемая роль – Екатерины Тихомировой в легендарном фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Получивший Государственную премию СССР и премию "Оскар", этот фильм принес широкую известность Вере Алентовой.
"Талантливая актриса, глубоко преданный российской культуре человек – такой она была в жизни и в искусстве. Светлая ей память", - заключил Беглов.
Актриса Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Церемония прощания с Верой Алентовой пройдет в Театре Пушкина
Вчера, 15:09
 
