Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Алентовой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РФ Веры Алентовой, сообщает пресс-служба правительства города.
В четверг в Театре Пушкина сообщили, что Алентова скончалась, ей было 83 года. Позднее в Театре имени Маяковского, где прошло прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким, уточнили, что актрисе стало плохо на церемонии прощания, ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.
"Российская культура понесла большую утрату. Ушла из жизни выдающаяся актриса, звезда отечественного театра и кино Вера Валентиновна Алентова. Выражаю глубокие соболезнования её родным, близким, друзьям, коллегам, ученикам, всем, кому она была дорога", - приводит слова Беглова пресс-служба.
Губернатор Петербурга отметил, что Вера Алентова создала десятки ярких образов. В историю отечественного кино вошла её незабываемая роль – Екатерины Тихомировой в легендарном фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Получивший Государственную премию СССР и премию "Оскар", этот фильм принес широкую известность Вере Алентовой.
"Талантливая актриса, глубоко преданный российской культуре человек – такой она была в жизни и в искусстве. Светлая ей память", - заключил Беглов.