Названы регионы-лидеры по росту числа банковских отделений
04:33 25.12.2025
Названы регионы-лидеры по росту числа банковских отделений
Названы регионы-лидеры по росту числа банковских отделений
Запорожская область и Чечня возглавили рейтинг по росту банковских офисов за последний год, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ РФ.
запорожская область, россия, республика коми
Запорожская область, Россия, Республика Коми
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Запорожская область и Чечня возглавили рейтинг по росту банковских офисов за последний год, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ РФ.
Согласно информации Банка России, по состоянию на начало декабря текущего года в России зафиксировано 22 530 отделений кредитных организаций. При этом их количество выросло лишь в 10 регионах.
Наиболее заметный рост продемонстрировала Запорожская область, где добавилось за последние двенадцать месяцев 9 новых подразделений. Общее количество офисов на начало декабря достигло 65.
Второе место по приросту заняла Чеченская Республика, где количество офисов за год возросло на 6 и достигло 56. Третье место занимает Республика Коми, которая увеличила количество офисов на 5, при этом в регионе их 174.
Кроме того, на четыре увеличилось число отделений в Дагестане, по три - в Ингушетии и Херсонской области. В Рязанской области за год число отделений выросло на два, а в Костромской области, Карачаево-Черкесии и ЛНР - на один.
Запорожская областьРоссияРеспублика Коми
 
 
