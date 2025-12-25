Председатель Мосгордумы выразил соболезнования в связи со смертью Алентовой

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной народной артистки Российской Федерации Веры Алентовой.
Ранее Театр имени Пушкина сообщил, что народная артистка РФ Вера Алентова скончалась в четверг, ей было 83 года.
"С прискорбием узнал о кончине блестящей актрисы, замечательного педагога, удивительно одаренного человека Веры Валентиновны Алентовой. Вера Валентиновна принадлежала к плеяде выдающихся деятелей театрального и кинематографического искусства, чьи имена являются гордостью отечественной культуры", - сообщил Шапошников журналистам.
Он отметил, что исключительный талант, удивительное обаяние, женственность, интеллигентность и безграничная преданность избранному делу снискали артистке высочайшее признание и огромную любовь зрителей разных поколений.
"Уход Веры Валентиновны Алентовой - огромная потеря для нашей культуры, для нашей страны, для каждого из нас. От имени депутатов Московской городской думы выражаю глубокие соболезнования семье, близким, друзьям и соратникам Веры Валентиновны. Скорбим вместе с вами… Светлая память великой актрисе", - заявил Шапошников.
