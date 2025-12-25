Рейтинг@Mail.ru
Председатель Мосгордумы выразил соболезнования в связи со смертью Алентовой - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/alentova-2064676961.html
Председатель Мосгордумы выразил соболезнования в связи со смертью Алентовой
Председатель Мосгордумы выразил соболезнования в связи со смертью Алентовой - РИА Новости, 25.12.2025
Председатель Мосгордумы выразил соболезнования в связи со смертью Алентовой
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной народной артистки Российской Федерации Веры Алентовой. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T17:17:00+03:00
2025-12-25T17:17:00+03:00
россия
вера алентова
алексей шапошников
московская городская дума
умерла вера алентова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064623810_0:430:1542:1297_1920x0_80_0_0_26ca5459df483350b145e96e99d1e2d3.jpg
https://ria.ru/20251225/alentova-2064673665.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064623810_0:187:1545:1345_1920x0_80_0_0_f563a3c6d82206a0021a2180c35711fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вера алентова, алексей шапошников, московская городская дума, умерла вера алентова
Россия, Вера Алентова, Алексей Шапошников, Московская городская дума, Умерла Вера Алентова
Председатель Мосгордумы выразил соболезнования в связи со смертью Алентовой

Шапошников назвал смерть Алентовой огромной потерей России

© РИА Новости / Евгений ОдиноковАктриса Вера Алентова
Актриса Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Актриса Вера Алентова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной народной артистки Российской Федерации Веры Алентовой.
Ранее Театр имени Пушкина сообщил, что народная артистка РФ Вера Алентова скончалась в четверг, ей было 83 года.
"С прискорбием узнал о кончине блестящей актрисы, замечательного педагога, удивительно одаренного человека Веры Валентиновны Алентовой. Вера Валентиновна принадлежала к плеяде выдающихся деятелей театрального и кинематографического искусства, чьи имена являются гордостью отечественной культуры", - сообщил Шапошников журналистам.
Он отметил, что исключительный талант, удивительное обаяние, женственность, интеллигентность и безграничная преданность избранному делу снискали артистке высочайшее признание и огромную любовь зрителей разных поколений.
"Уход Веры Валентиновны Алентовой - огромная потеря для нашей культуры, для нашей страны, для каждого из нас. От имени депутатов Московской городской думы выражаю глубокие соболезнования семье, близким, друзьям и соратникам Веры Валентиновны. Скорбим вместе с вами… Светлая память великой актрисе", - заявил Шапошников.
Памяти актрисы Веры Алентовой - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Памяти актрисы Веры Алентовой
Вчера, 17:09
 
РоссияВера АлентоваАлексей ШапошниковМосковская городская думаУмерла Вера Алентова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала