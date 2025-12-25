Вера Алентова: звездный путь и внезапная смерть — история великой актрисы

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Павел Сурков. Народная артистка России Вера Алентова ушла из жизни неожиданно — ей внезапно стало плохо во время церемонии прощания с коллегой, актером Анатолием Лобоцким. Спасти ее не удалось. Сердце легенды экрана и сцены остановилось в возрасте 83 лет. Вера Валентиновна до последнего дня служила в Театре имени Пушкина — на 5 января был намечен ее спектакль-бенефис "Мадам Рубинштейн", билеты на который давно раскуплены. О судьбе большой актрисы — в материале РИА Новости.
Путь к славе и знаковая роль в картине "Москва слезам не верит"
Веру Алентову зрителям очень хотелось отождествлять с героинями фильмов, в которых она снималась: вроде бы из народа, но при этом — красавица с потрясающей харизмой и какой-то невероятной женской магией. И когда оскароносную картину "Москва слезам не верит" в очередной раз показывают по телевизору — мы снова спешим на встречу с ее Катериной, и она нам уже как родная.
Кадр из фильма "Москва слезам не верит", режиссер Владимир Меньшов, 1979 год
Она начинала карьеру в Орске, потом поступила в Школу-студию МХАТ и оттуда вышла на подмостки Театра имени Пушкина, которые не покидала до последнего дня. Ей повезло: первую свою роль она сыграла у Бориса Равенских, ученика Мейерхольда; молодая актриса сразу же прочно заняла место в труппе.
Любимую жену Меньшов привел в большой кинематограф, и именно он обеспечил ей главную звездную роль. Катерина в "Москве слезам не верит" стала воплощением "советской Золушки": простая девушка из народа, которая никак не может найти свое счастье. Но затем, уже в 40 лет, к ней приходит любовь, которая, кажется, остается с героиней навсегда.
Юрий Васильев и Вера Алентова в фильме "Москва слезам не верит"
Вера была весьма органична: она играла свою героиню и 20-летней наивной барышней, и опытной начальницей. При этом в Катерине сочетались обаяние, теплота и сила — истинный идеал советской женщины! Ей хотелось подражать: "под Алентову" даже наряжались зрительницы по всему миру — эти белые носочки под лакированные туфельки!
Вера Алентова и Анатолий Папанов в фильме "Время желаний"
Там она играет холодную и расчетливую карьеристку, ищущую "своего" человека, который даст ей быт, тыл и надежную карьеру. Искренне влюбившийся в нее добрый и наивный Владимир Дмитриевич (прекрасная работа Анатолия Папанова) умирает от разрыва сердца. Алентова играла холодную стерву, прекрасную мерзавку — но делала это так искусно, что ее Светлане хотелось не то что сочувствовать, с нее даже хотелось брать пример: "Вон как идет к своим целям!". Вот только чем заканчивается такое исполнение желаний — и врагу не пожелать.
Актриса Вера Алентова на съемках фильма Владимира Меньшова "Ширли-мырли"
Буффонада, комедия абсурдных положений, сперва не принятая массовым зрителем, вдруг стала культовой. Вера Алентова с ее "я думаю, вы слишком много кушать" попала в самое сердце аудитории. Она была одновременно и смешна, и трогательна, и совершенно не боялась амплуа истеричной клоунессы.
Поздние роли и театральные успехи
Заметная роль случилась у нее в "Зависти богов" — еще одном признании Меньшова в любви к жене. Казалось, что время не властно над красотой Веры. Она была обаятельна и тут, годы спустя после "Москвы", а зрители все так же искренне сопереживали ее героине.
Актриса Вера Алентова в роли Хелены Рубинштейн в своем спектакле-бенефисе "Мадам Рубинштейн" в постановке художественного руководителя театра Евгения Писарева, приуроченной к 80-летию народной артистки России, в Театре им. Пушкина в Москве.
Актриса Вера Алентова в роли Хелены Рубинштейн в своем спектакле-бенефисе "Мадам Рубинштейн" в постановке художественного руководителя театра Евгения Писарева, приуроченной к 80-летию народной артистки России, в Театре им. Пушкина в Москве.
Актриса Вера Алентова в роли Хелены Рубинштейн и актер Дмитрий Власкин в роли Патрика О'Хиггинса в спектакле-бенефисе Веры Алентовой "Мадам Рубинштейн" в постановке художественного руководителя театра Евгения Писарева, приуроченной к 80-летию народной артистки России, в Театре им. Пушкина в Москве.
Актриса Вера Алентова в роли Хелены Рубинштейн и актер Дмитрий Власкин в роли Патрика О'Хиггинса в спектакле-бенефисе Веры Алентовой "Мадам Рубинштейн" в постановке художественного руководителя театра Евгения Писарева, приуроченной к 80-летию народной артистки России, в Театре им. Пушкина в Москве.
Актриса Вера Алентова в роли Хелены Рубинштейн в своем спектакле-бенефисе "Мадам Рубинштейн" в постановке художественного руководителя театра Евгения Писарева, приуроченной к 80-летию народной артистки России, в Театре им. Пушкина в Москве.
Актриса Вера Алентова в роли Хелены Рубинштейн и актер Дмитрий Власкин в роли Патрика О'Хиггинса в спектакле-бенефисе Веры Алентовой "Мадам Рубинштейн" в постановке художественного руководителя театра Евгения Писарева, приуроченной к 80-летию народной артистки России, в Театре им. Пушкина в Москве.
История повелительницы могущественной империи красоты, в которой актриса вновь предстала в образе сильной светской дамы, но с огромной болью в сердце, — этот спектакль неизменно собирал полные залы и восхищал зрителей.
Личная философия и трагический финал
Она никогда не жаловалась, не участвовала в склоках и дрязгах, не комментировала поступки коллег, практически не делилась подробностями частной жизни.
Режиссер Владимир Меньшов, актриса Вера Алентова, актриса, телеведущая Юлия Меньшова (справа налево) на праздновании 70-летия Школы-студии МХАТ в Москве
Она ушла на похоронах коллеги — актера Анатолия Лобоцкого. Несмотря на неважное самочувствие, все равно приехала проститься. Вере Валентиновне стало плохо буквально у гроба — и актрису не смогли спасти врачи.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.