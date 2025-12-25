Рейтинг@Mail.ru
Вера Алентова: звездный путь и внезапная смерть — история великой актрисы
Культура
 
16:37 25.12.2025 (обновлено: 17:34 25.12.2025)
Вера Алентова: звездный путь и внезапная смерть — история великой актрисы
Вера Алентова: звездный путь и внезапная смерть — история великой актрисы - РИА Новости, 25.12.2025
Вера Алентова: звездный путь и внезапная смерть — история великой актрисы
Народная артистка России Вера Алентова ушла из жизни неожиданно — ей внезапно стало плохо во время церемонии прощания с коллегой, актером Анатолием Лобоцким... РИА Новости, 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/proschanie-2064628495.html
вера алентова, владимир меньшов, анатолий папанов
Культура, Культура, Культура-Важное, Вера Алентова, Знаменитости, звезды, Кино, Орск, Владимир Меньшов, Анатолий Папанов, актриса, Кинопремия "Оскар", Москва
Вера Алентова: звездный путь и внезапная смерть — история великой актрисы

Народная артистка России Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАктриса Вера Алентова
Актриса Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Актриса Вера Алентова
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Павел Сурков. Народная артистка России Вера Алентова ушла из жизни неожиданно — ей внезапно стало плохо во время церемонии прощания с коллегой, актером Анатолием Лобоцким. Спасти ее не удалось. Сердце легенды экрана и сцены остановилось в возрасте 83 лет. Вера Валентиновна до последнего дня служила в Театре имени Пушкина — на 5 января был намечен ее спектакль-бенефис "Мадам Рубинштейн", билеты на который давно раскуплены. О судьбе большой актрисы — в материале РИА Новости.

Путь к славе и знаковая роль в картине "Москва слезам не верит"

Веру Алентову зрителям очень хотелось отождествлять с героинями фильмов, в которых она снималась: вроде бы из народа, но при этом — красавица с потрясающей харизмой и какой-то невероятной женской магией. И когда оскароносную картину "Москва слезам не верит" в очередной раз показывают по телевизору — мы снова спешим на встречу с ее Катериной, и она нам уже как родная.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Москва слезам не верит", режиссер Владимир Меньшов, 1979 год
Кадр из фильма Москва слезам не верит, режиссер Владимир Меньшов, 1979 год - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из фильма "Москва слезам не верит", режиссер Владимир Меньшов, 1979 год
Она начинала карьеру в Орске, потом поступила в Школу-студию МХАТ и оттуда вышла на подмостки Театра имени Пушкина, которые не покидала до последнего дня. Ей повезло: первую свою роль она сыграла у Бориса Равенских, ученика Мейерхольда; молодая актриса сразу же прочно заняла место в труппе.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Владимир Меньшов и его супруга, актриса Вера Алентова
Режиссер Владимир Меньшов и его супруга, актриса Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Режиссер Владимир Меньшов и его супруга, актриса Вера Алентова
Еще во время учебы в Школе-студии МХАТ она вышла замуж за режиссера и актера Владимира Меньшова. Этот союз стал и долгим, и знаковым.
© РИА Новости / А.Кученков | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Москва слезам не верит"
Кадр из фильма Москва слезам не верит - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / А.Кученков
Перейти в медиабанк
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Любимую жену Меньшов привел в большой кинематограф, и именно он обеспечил ей главную звездную роль. Катерина в "Москве слезам не верит" стала воплощением "советской Золушки": простая девушка из народа, которая никак не может найти свое счастье. Но затем, уже в 40 лет, к ней приходит любовь, которая, кажется, остается с героиней навсегда.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЮрий Васильев и Вера Алентова в фильме "Москва слезам не верит"
Юрий Васильев и Вера Алентова в фильме Москва слезам не верит - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Юрий Васильев и Вера Алентова в фильме "Москва слезам не верит"
Вера была весьма органична: она играла свою героиню и 20-летней наивной барышней, и опытной начальницей. При этом в Катерине сочетались обаяние, теплота и сила — истинный идеал советской женщины! Ей хотелось подражать: "под Алентову" даже наряжались зрительницы по всему миру — эти белые носочки под лакированные туфельки!
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктриса Вера Алентова на церемонии чествования Алексея Баталова по случаю его 80-летия.
Актриса Вера Алентова
Актриса Вера Алентова на церемонии чествования Алексея Баталова по случаю его 80-летия.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса Вера Алентова на презентации фильма "С Восьмым марта, мужчины!" в рамках 92-го Российского международного кинорынка в Центре международной торговли в Москве.

Актриса Вера Алентова

Актриса Вера Алентова на презентации фильма "С Восьмым марта, мужчины!" в рамках 92-го Российского международного кинорынка в Центре международной торговли в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Народная артистка России Вера Алентова во время сбора труппы Московского драматического театра имени А. С. Пушкина в преддверии открытия 73-го театрального сезона.

Народная артистка России Вера Алентова

Народная артистка России Вера Алентова во время сбора труппы Московского драматического театра имени А. С. Пушкина в преддверии открытия 73-го театрального сезона.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 3
Актриса Вера Алентова на церемонии чествования Алексея Баталова по случаю его 80-летия.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 3

Актриса Вера Алентова на презентации фильма "С Восьмым марта, мужчины!" в рамках 92-го Российского международного кинорынка в Центре международной торговли в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3

Народная артистка России Вера Алентова во время сбора труппы Московского драматического театра имени А. С. Пушкина в преддверии открытия 73-го театрального сезона.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 3
Никто, правда, не знал, что все объяснялось очень просто: туфли натирали ноги, вот художник по костюмам и надел на актрис носки — а получился, как сегодня сказали бы, модный тренд.

Разнообразие амплуа: от "холодной стервы" до истеричной клоунессы

Конечно, Вере Алентовой было тесно в одном амплуа, и она планомерно из него выходила. Одна из лучших ее драматических ролей — в трагической картине "Время желаний" Юлия Райзмана.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкВера Алентова и Анатолий Папанов в фильме "Время желаний"
Вера Алентова и Анатолий Папанов в фильме Время желаний - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Вера Алентова и Анатолий Папанов в фильме "Время желаний"
Там она играет холодную и расчетливую карьеристку, ищущую "своего" человека, который даст ей быт, тыл и надежную карьеру. Искренне влюбившийся в нее добрый и наивный Владимир Дмитриевич (прекрасная работа Анатолия Папанова) умирает от разрыва сердца. Алентова играла холодную стерву, прекрасную мерзавку — но делала это так искусно, что ее Светлане хотелось не то что сочувствовать, с нее даже хотелось брать пример: "Вон как идет к своим целям!". Вот только чем заканчивается такое исполнение желаний — и врагу не пожелать.
© Мосфильм (1995)Кадр из фильма "Ширли-мырли"
Кадр из фильма Ширли-мырли - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Мосфильм (1995)
Кадр из фильма "Ширли-мырли"
Разрушала стереотипы она и в "Ширли-мырли". Там Владимир Меньшов выделил ей несколько ролей: Алентова играла избранниц четырех братьев-близнецов, которых изображал на экране Валерий Гаркалин.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкАктриса Вера Алентова на съемках фильма Владимира Меньшова "Ширли-мырли"
Актриса Вера Алентова на съемках фильма Владимира Меньшова Ширли-мырли - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Актриса Вера Алентова на съемках фильма Владимира Меньшова "Ширли-мырли"
Буффонада, комедия абсурдных положений, сперва не принятая массовым зрителем, вдруг стала культовой. Вера Алентова с ее "я думаю, вы слишком много кушать" попала в самое сердце аудитории. Она была одновременно и смешна, и трогательна, и совершенно не боялась амплуа истеричной клоунессы.

Поздние роли и театральные успехи

Заметная роль случилась у нее в "Зависти богов" — еще одном признании Меньшова в любви к жене. Казалось, что время не властно над красотой Веры. Она была обаятельна и тут, годы спустя после "Москвы", а зрители все так же искренне сопереживали ее героине.
© Мосфильм (2000)Вера Алентова и Анатолий Лобоцкий в фильме "Зависть богов"
Вера Алентова и Анатолий Лобоцкий в фильме Зависть богов - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Мосфильм (2000)
Вера Алентова и Анатолий Лобоцкий в фильме "Зависть богов"
Блистала она и в театре — ее большим бенефисом стала "Мадам Рубинштейн" в постановке Евгения Писарева. Спектакль, поставленный специально "на Алентову".
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Актриса Вера Алентова в роли Хелены Рубинштейн в своем спектакле-бенефисе "Мадам Рубинштейн" в постановке художественного руководителя театра Евгения Писарева, приуроченной к 80-летию народной артистки России, в Театре им. Пушкина в Москве.

Актриса Вера Алентова в роли Хелены Рубинштейн в сцене спектакля-бенефиса Веры Алентовой Мадам Рубинштейн

Актриса Вера Алентова в роли Хелены Рубинштейн в своем спектакле-бенефисе "Мадам Рубинштейн" в постановке художественного руководителя театра Евгения Писарева, приуроченной к 80-летию народной артистки России, в Театре им. Пушкина в Москве.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Актриса Вера Алентова в роли Хелены Рубинштейн и актер Дмитрий Власкин в роли Патрика О'Хиггинса в спектакле-бенефисе Веры Алентовой "Мадам Рубинштейн" в постановке художественного руководителя театра Евгения Писарева, приуроченной к 80-летию народной артистки России, в Театре им. Пушкина в Москве.

Спектакль-бенефис В. Алентовой Мадам Рубинштейн

Актриса Вера Алентова в роли Хелены Рубинштейн и актер Дмитрий Власкин в роли Патрика О'Хиггинса в спектакле-бенефисе Веры Алентовой "Мадам Рубинштейн" в постановке художественного руководителя театра Евгения Писарева, приуроченной к 80-летию народной артистки России, в Театре им. Пушкина в Москве.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
2 из 2

Актриса Вера Алентова в роли Хелены Рубинштейн в своем спектакле-бенефисе "Мадам Рубинштейн" в постановке художественного руководителя театра Евгения Писарева, приуроченной к 80-летию народной артистки России, в Театре им. Пушкина в Москве.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 2

Актриса Вера Алентова в роли Хелены Рубинштейн и актер Дмитрий Власкин в роли Патрика О'Хиггинса в спектакле-бенефисе Веры Алентовой "Мадам Рубинштейн" в постановке художественного руководителя театра Евгения Писарева, приуроченной к 80-летию народной артистки России, в Театре им. Пушкина в Москве.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
2 из 2
История повелительницы могущественной империи красоты, в которой актриса вновь предстала в образе сильной светской дамы, но с огромной болью в сердце, — этот спектакль неизменно собирал полные залы и восхищал зрителей.

Личная философия и трагический финал

Она никогда не жаловалась, не участвовала в склоках и дрязгах, не комментировала поступки коллег, практически не делилась подробностями частной жизни.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАктриса Вера Алентова (слева) и актриса и телеведущая Юлия Меньшова
Актриса Вера Алентова (слева) и актриса и телеведущая Юлия Меньшова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Актриса Вера Алентова (слева) и актриса и телеведущая Юлия Меньшова
На откровенное интервью была готова пойти только со своей дочерью, Юлией Меньшовой, да и там не говорила о том, что считала личным и сокровенным. У королев всегда должны быть свои тайны.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРежиссер Владимир Меньшов, актриса Вера Алентова, актриса, телеведущая Юлия Меньшова (справа налево) на праздновании 70-летия Школы-студии МХАТ в Москве
Режиссер Владимир Меньшов, актриса Вера Алентова, актриса, телеведущая Юлия Меньшова (справа налево) на праздновании 70-летия Школы-студии МХАТ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Режиссер Владимир Меньшов, актриса Вера Алентова, актриса, телеведущая Юлия Меньшова (справа налево) на праздновании 70-летия Школы-студии МХАТ в Москве
Она ушла на похоронах коллеги — актера Анатолия Лобоцкого. Несмотря на неважное самочувствие, все равно приехала проститься. Вере Валентиновне стало плохо буквально у гроба — и актрису не смогли спасти врачи.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВера Алентова
Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Вера Алентова
И даже в этом своем уходе — стремительном, трагичном и честном — она осталась верна себе. Королева нашего экрана и театра, настоящая звезда — она ушла в вечность, оставшись легендой навеки.
Церемония прощания с Верой Алентовой пройдет в Театре Пушкина
Вера Алентова, Владимир Меньшов, Анатолий Папанов
 
 
