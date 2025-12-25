Вера Алентова: звездный путь и внезапная смерть — история великой актрисы

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Павел Сурков. Народная артистка России Вера Алентова ушла из жизни неожиданно — ей внезапно стало плохо во время церемонии прощания с коллегой, актером Анатолием Лобоцким. Спасти ее не удалось. Сердце легенды экрана и сцены остановилось в возрасте 83 лет. Вера Валентиновна до последнего дня служила в Театре имени Пушкина — на 5 января был намечен ее спектакль-бенефис "Мадам Рубинштейн", билеты на который давно раскуплены. О судьбе большой актрисы — в материале РИА Новости.

Путь к славе и знаковая роль в картине "Москва слезам не верит"

Веру Алентову зрителям очень хотелось отождествлять с героинями фильмов, в которых она снималась: вроде бы из народа, но при этом — красавица с потрясающей харизмой и какой-то невероятной женской магией. И когда оскароносную картину "Москва слезам не верит" в очередной раз показывают по телевизору — мы снова спешим на встречу с ее Катериной, и она нам уже как родная.

Она начинала карьеру в Орске, потом поступила в Школу-студию МХАТ и оттуда вышла на подмостки Театра имени Пушкина, которые не покидала до последнего дня. Ей повезло: первую свою роль она сыграла у Бориса Равенских, ученика Мейерхольда; молодая актриса сразу же прочно заняла место в труппе.

Еще во время учебы в Школе-студии МХАТ она вышла замуж за режиссера и актера Владимира Меньшова. Этот союз стал и долгим, и знаковым.

Любимую жену Меньшов привел в большой кинематограф, и именно он обеспечил ей главную звездную роль. Катерина в "Москве слезам не верит" стала воплощением "советской Золушки": простая девушка из народа, которая никак не может найти свое счастье. Но затем, уже в 40 лет, к ней приходит любовь, которая, кажется, остается с героиней навсегда.

Вера была весьма органична: она играла свою героиню и 20-летней наивной барышней, и опытной начальницей. При этом в Катерине сочетались обаяние, теплота и сила — истинный идеал советской женщины! Ей хотелось подражать: "под Алентову" даже наряжались зрительницы по всему миру — эти белые носочки под лакированные туфельки!

Никто, правда, не знал, что все объяснялось очень просто: туфли натирали ноги, вот художник по костюмам и надел на актрис носки — а получился, как сегодня сказали бы, модный тренд.

Разнообразие амплуа: от "холодной стервы" до истеричной клоунессы

Конечно, Вере Алентовой было тесно в одном амплуа, и она планомерно из него выходила. Одна из лучших ее драматических ролей — в трагической картине "Время желаний" Юлия Райзмана.

Там она играет холодную и расчетливую карьеристку, ищущую "своего" человека, который даст ей быт, тыл и надежную карьеру. Искренне влюбившийся в нее добрый и наивный Владимир Дмитриевич (прекрасная работа Анатолия Папанова) умирает от разрыва сердца. Алентова играла холодную стерву, прекрасную мерзавку — но делала это так искусно, что ее Светлане хотелось не то что сочувствовать, с нее даже хотелось брать пример: "Вон как идет к своим целям!". Вот только чем заканчивается такое исполнение желаний — и врагу не пожелать.

© Мосфильм (1995) Кадр из фильма "Ширли-мырли" © Мосфильм (1995) Кадр из фильма "Ширли-мырли"

Разрушала стереотипы она и в "Ширли-мырли". Там Владимир Меньшов выделил ей несколько ролей: Алентова играла избранниц четырех братьев-близнецов, которых изображал на экране Валерий Гаркалин.

Буффонада, комедия абсурдных положений, сперва не принятая массовым зрителем, вдруг стала культовой. Вера Алентова с ее "я думаю, вы слишком много кушать" попала в самое сердце аудитории. Она была одновременно и смешна, и трогательна, и совершенно не боялась амплуа истеричной клоунессы.

Поздние роли и театральные успехи

Заметная роль случилась у нее в "Зависти богов" — еще одном признании Меньшова в любви к жене. Казалось, что время не властно над красотой Веры. Она была обаятельна и тут, годы спустя после "Москвы", а зрители все так же искренне сопереживали ее героине.

© Мосфильм (2000) Вера Алентова и Анатолий Лобоцкий в фильме "Зависть богов" © Мосфильм (2000) Вера Алентова и Анатолий Лобоцкий в фильме "Зависть богов"

Блистала она и в театре — ее большим бенефисом стала "Мадам Рубинштейн" в постановке Евгения Писарева. Спектакль, поставленный специально "на Алентову".

История повелительницы могущественной империи красоты, в которой актриса вновь предстала в образе сильной светской дамы, но с огромной болью в сердце, — этот спектакль неизменно собирал полные залы и восхищал зрителей.

Личная философия и трагический финал

Она никогда не жаловалась, не участвовала в склоках и дрязгах, не комментировала поступки коллег, практически не делилась подробностями частной жизни.

На откровенное интервью была готова пойти только со своей дочерью, Юлией Меньшовой, да и там не говорила о том, что считала личным и сокровенным. У королев всегда должны быть свои тайны.

Она ушла на похоронах коллеги — актера Анатолия Лобоцкого. Несмотря на неважное самочувствие, все равно приехала проститься. Вере Валентиновне стало плохо буквально у гроба — и актрису не смогли спасти врачи.