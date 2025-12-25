https://ria.ru/20251225/aeroklub-2064550237.html
В России выросла продолжительность командировок
В России выросла продолжительность командировок - РИА Новости, 25.12.2025
В России выросла продолжительность командировок
Продолжительность командировок в России выросла в 2025 году на один день и составляет в среднем пять дней, самые длинные служебные поездки в Благовещенске, а... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T11:51:00+03:00
2025-12-25T11:51:00+03:00
2025-12-25T11:51:00+03:00
россия
благовещенск
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22726/22/227262205_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_5400757d1c663861b2f8dca302994fbf.jpg
https://ria.ru/20251225/bortprovodniki-2064522749.html
https://ria.ru/20251128/komandirovki-2058247606.html
россия
благовещенск
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22726/22/227262205_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_eb7fbf22ac3990789a3369116fc38b34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, благовещенск, санкт-петербург
Россия, Благовещенск, Санкт-Петербург
В России выросла продолжительность командировок
"Аэроклуб": продолжительность командировок в России выросла на один день
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Продолжительность командировок в России выросла в 2025 году на один день и составляет в среднем пять дней, самые длинные служебные поездки в Благовещенске, а самые короткие - в Санкт-Петербурге, рассказали РИА Новости в компании "Аэроклуб".
По словам управляющего директора "Аэроклуба" Юлии Липатовой, подход к управлению командировками стал более осознанным: сотрудники проводят в поездках больше времени, а сами поездки планируются заранее.
"Одним из ключевых трендов стало увеличение средней продолжительности командировок на 19%: за год она выросла на один день и достигла пяти дней, при этом число перелетов сократилось на 8% вследствие оптимизации тревел-политик", - отметили в "Аэроклубе".
Кроме того, по их оценке, доля билетов, купленных за три недели и ранее, выросла на 12% и достигла трети всех продаж (против 24% в 2024 году). В то же время бронирования "в последний момент" – за неделю до вылета и менее – сократились: объем таких билетов уменьшился на 14%, а доля снизилась до 36% против 39% годом ранее.
Наиболее активными деловыми путешественниками остаются представители нефтегазовой отрасли и энергетики: их доля составила 18% (в сравнении с 17% в 2024 году). На втором месте - ритейл с долей в 14% (против 17% годом ранее).
Аналитики "Аэроклуба" обратили внимание, что в ряде российских регионов фиксируется значительный рост длительности командировок. Например, в Новосибирске
они увеличились на 65%, до 7,5 дней, в Уфе
– на 40%, до 8,4 дня.
Самые продолжительные командировки в России
- в Благовещенске
, в среднем 12 дней, а самые короткие - в Санкт-Петербурге
, три дня, указали эксперты.