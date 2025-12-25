В России выросла продолжительность командировок

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Продолжительность командировок в России выросла в 2025 году на один день и составляет в среднем пять дней, самые длинные служебные поездки в Благовещенске, а самые короткие - в Санкт-Петербурге, рассказали РИА Новости в компании "Аэроклуб".

По словам управляющего директора "Аэроклуба" Юлии Липатовой, подход к управлению командировками стал более осознанным: сотрудники проводят в поездках больше времени, а сами поездки планируются заранее.

"Одним из ключевых трендов стало увеличение средней продолжительности командировок на 19%: за год она выросла на один день и достигла пяти дней, при этом число перелетов сократилось на 8% вследствие оптимизации тревел-политик", - отметили в "Аэроклубе".

Кроме того, по их оценке, доля билетов, купленных за три недели и ранее, выросла на 12% и достигла трети всех продаж (против 24% в 2024 году). В то же время бронирования "в последний момент" – за неделю до вылета и менее – сократились: объем таких билетов уменьшился на 14%, а доля снизилась до 36% против 39% годом ранее.

Наиболее активными деловыми путешественниками остаются представители нефтегазовой отрасли и энергетики: их доля составила 18% (в сравнении с 17% в 2024 году). На втором месте - ритейл с долей в 14% (против 17% годом ранее).

Аналитики "Аэроклуба" обратили внимание, что в ряде российских регионов фиксируется значительный рост длительности командировок. Например, в Новосибирске они увеличились на 65%, до 7,5 дней, в Уфе – на 40%, до 8,4 дня.