Зеленский попросил о прекращении огня для проведения референдума

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский запросил двухмесячное прекращение огня для проведения референдума о соглашении, которое будет касаться урегулирования конфликта на Украине, пишет в среду украинское издание "Зеркало недели", в то время как российская сторона неоднократно заявляла, что заинтересована в прочном и устойчивом мире, а не в эпизодических перемириях.

Как сообщили украинские журналисты, в среду Зеленский в ходе общения с прессой представил украинский проект плана по урегулированию конфликта.

"Мы можем пойти на референдум (в отношении всего соглашения об урегулировании конфликта - ред.) На референдум нужно минимум 60 дней. И нам нужно реальное прекращение огня на 60 дней. Иначе мы не проведем. То есть референдум будет нелегитимным", - цитирует "Зеркало недели" слова Зеленского в своем Telegram-канале.

На фоне успехов ВС РФ Зеленский постоянно просит о прекращении огня, в частности, ранее он назвал перемирие условием проведения выборов.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера . Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине . Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.