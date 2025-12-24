https://ria.ru/20251224/zelenskij-2064336627.html
Зеленский попросил о прекращении огня для проведения референдума
Зеленский попросил о прекращении огня для проведения референдума - РИА Новости, 24.12.2025
Зеленский попросил о прекращении огня для проведения референдума
Владимир Зеленский запросил двухмесячное прекращение огня для проведения референдума о соглашении, которое будет касаться урегулирования конфликта на Украине,... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:01:00+03:00
2025-12-24T14:01:00+03:00
2025-12-24T14:01:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
владимир зеленский
владимир путин
юрий ушаков
мирный план сша по украине
Зеленский попросил о прекращении огня для проведения референдума
Зеленский попросил о прекращении огня на 2 месяца для проведения референдума
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский запросил двухмесячное прекращение огня для проведения референдума о соглашении, которое будет касаться урегулирования конфликта на Украине, пишет в среду украинское издание "Зеркало недели", в то время как российская сторона неоднократно заявляла, что заинтересована в прочном и устойчивом мире, а не в эпизодических перемириях.
Как сообщили украинские журналисты, в среду Зеленский
в ходе общения с прессой представил украинский проект плана по урегулированию конфликта.
"Мы можем пойти на референдум (в отношении всего соглашения об урегулировании конфликта - ред.) На референдум нужно минимум 60 дней. И нам нужно реальное прекращение огня на 60 дней. Иначе мы не проведем. То есть референдум будет нелегитимным", - цитирует "Зеркало недели" слова Зеленского в своем Telegram-канале.
На фоне успехов ВС РФ Зеленский постоянно просит о прекращении огня, в частности, ранее он назвал перемирие условием проведения выборов.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа
и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера
. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине
. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом
сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.