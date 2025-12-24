Совфед одобрил закон о самозапрете на участие в азартных играх

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий гражданам РФ с 1 сентября 2026 года устанавливать самозапрет на участие в азартных играх.

Документ предоставляет гражданам возможность установить самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого они должны направить в единый регулятор азартных игр заявление о включении в перечень физлиц, отказавшихся от участия в таких играх, который тот будет вести.

Срок отказа не может составлять менее 12 месяцев, а само заявление не может быть отозвано.

В заявлении также должны быть указаны реквизиты банковского счета гражданина для перечисления ему денежных средств, которые он поставил при заключении пари на события, которые еще не наступили, или выиграл, но не получил, до введения самозапрета.

Гражданин исключается из соответствующего списка "отказников" по истечении указанного им самим срока, либо на основании заявления об исключении из перечня - но подать его можно не ранее чем через год. Заявления о включении в перечень и об исключении из него можно будет подать через МФЦ или портал "Госуслуги".

Закон запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки от граждан, включенных в этот перечень, а казино и залам игровых автоматов - выдавать таким "отказникам" обменные знаки (фишки, жетоны) в обмен на деньги, а также деньги в обмен на такие знаки.

Запрещается также допускать таких граждан в игорные заведения; заключать с ними основанные на риске соглашения о выигрыше; направлять им рекламу, связанную с азартными играми.