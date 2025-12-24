https://ria.ru/20251224/voennye-2064320642.html
ВС России при освобождении Заречного зачистили район обороны ВСУ
ВС России при освобождении Заречного зачистили район обороны ВСУ - РИА Новости, 24.12.2025
ВС России при освобождении Заречного зачистили район обороны ВСУ
Группировка войск "Восток" при освобождении Заречного зачистила район обороны ВСУ в девять квадратных километров и взяла под контроль часть дороги Братское -... РИА Новости, 24.12.2025
