ВС России при освобождении Заречного зачистили район обороны ВСУ - РИА Новости, 24.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 24.12.2025
ВС России при освобождении Заречного зачистили район обороны ВСУ
ВС России при освобождении Заречного зачистили район обороны ВСУ
Группировка войск "Восток" при освобождении Заречного зачистила район обороны ВСУ в девять квадратных километров и взяла под контроль часть дороги Братское -... РИА Новости, 24.12.2025
специальная военная операция на украине
заречный
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
ВС России при освобождении Заречного зачистили район обороны ВСУ

ВС РФ при взятии Заречного взяли под контроль участок дороги Братское-Терноватое

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Группировка войск "Восток" при освобождении Заречного зачистила район обороны ВСУ в девять квадратных километров и взяла под контроль часть дороги Братское - Терноватое, сообщили в Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Заречное Запорожской области, сообщило ведомство в среду.
"Дальневосточниками зачищен район обороны противника на стыке Запорожской и Днепропетровской областей в районе реки Гайчур площадью 9 квадратных километров. Также подразделениями группировки войск "Восток" взят под контроль участок дороги, соединяющий населенные пункты Братское и Терноватое", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗаречныйЗапорожская областьДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФСпецоперация
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
