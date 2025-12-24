Рейтинг@Mail.ru
Во Владимире арестовали двух жителей, недовольных миграционной политикой - РИА Новости, 24.12.2025
13:31 24.12.2025
Во Владимире арестовали двух жителей, недовольных миграционной политикой
Во Владимире арестовали двух жителей, недовольных миграционной политикой - РИА Новости, 24.12.2025
Во Владимире арестовали двух жителей, недовольных миграционной политикой
Владимирский гарнизонный военный суд арестовал двух жителей региона, недовольных миграционной политикой в России, по делу об организации и участии в... РИА Новости, 24.12.2025
происшествия
россия
владимир
северный кавказ
следственный комитет россии (ск рф)
россия
владимир
северный кавказ
происшествия, россия, владимир, северный кавказ, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владимир, Северный Кавказ, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владимире арестовали двух жителей, недовольных миграционной политикой

РЯЗАНЬ, 24 дек - РИА Новости. Владимирский гарнизонный военный суд арестовал двух жителей региона, недовольных миграционной политикой в России, по делу об организации и участии в организованной преступной группе террористической и экстремистской направленности, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону.
"УФСБ России по 27 ракетной армии и военным следственным отделом СК России по Владимирскому гарнизону выявлена и задокументирована противоправная деятельность двух лиц, причастных к созданию организованной преступной группы террористической и экстремистской направленности… Владимирским гарнизонным военным судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Сочи задержали мужчину, подозреваемого в поджоге машины экс-супруги
23 декабря, 09:59
По версии следствия, житель Владимира 1993 года рождения, "будучи недовольным проводимой на территории России миграционной политикой", организовал преступную группу. Он создал в Telegram тематический чат для общения единомышленников и координации их деятельности. Им же был разработан шеврон организации, написан и распространен текст листовок радикального содержания для возбуждения ненависти и вражды, призывающих к насилию в отношении выходцев из регионов Северного Кавказа и Центральной Азии.
Кроме того, отмечает УФСБ, мужчина разработал план по совершению поджогов в местах общепита Владимира при нахождении в них большого скопления людей неславянской внешности. Фигурант неоднократно проводил обучающие теоретические и практические занятия с сообщниками по изготовлению и использованию коктейлей Молотова. Преступные намерения злоумышленников не были доведены до конца в связи с их задержанием.
Как подчеркивает УФСБ, в отношении организатора 1993 года рождения и его знакомого единомышленника 1994 года рождения военным следственным отделом СК России по Владимирскому гарнизону возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 1 и 2 ст. 205.4 (Организация террористического сообщества и участие в нем), ст. 205.3 (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 282 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК РФ.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Жителя Курска арестовали по делу о поджоге электроподстанции
23 декабря, 17:04
 
ПроисшествияРоссияВладимирСеверный КавказСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
