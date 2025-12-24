Во Владимире арестовали двух жителей, недовольных миграционной политикой

РЯЗАНЬ, 24 дек - РИА Новости. Владимирский гарнизонный военный суд арестовал двух жителей региона, недовольных миграционной политикой в России, по делу об организации и участии в организованной преступной группе террористической и экстремистской направленности, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону.
"УФСБ России по 27 ракетной армии и военным следственным отделом СК России по Владимирскому гарнизону выявлена и задокументирована противоправная деятельность двух лиц, причастных к созданию организованной преступной группы террористической и экстремистской направленности… Владимирским гарнизонным военным судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, житель Владимира 1993 года рождения, "будучи недовольным проводимой на территории России миграционной политикой", организовал преступную группу. Он создал в Telegram тематический чат для общения единомышленников и координации их деятельности. Им же был разработан шеврон организации, написан и распространен текст листовок радикального содержания для возбуждения ненависти и вражды, призывающих к насилию в отношении выходцев из регионов Северного Кавказа и Центральной Азии.
Кроме того, отмечает УФСБ, мужчина разработал план по совершению поджогов в местах общепита Владимира при нахождении в них большого скопления людей неславянской внешности. Фигурант неоднократно проводил обучающие теоретические и практические занятия с сообщниками по изготовлению и использованию коктейлей Молотова. Преступные намерения злоумышленников не были доведены до конца в связи с их задержанием.
Как подчеркивает УФСБ, в отношении организатора 1993 года рождения и его знакомого единомышленника 1994 года рождения военным следственным отделом СК России по Владимирскому гарнизону возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 1 и 2 ст. 205.4 (Организация террористического сообщества и участие в нем), ст. 205.3 (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 282 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК РФ.
