Во Владимире арестовали двух жителей, недовольных миграционной политикой

Кроме того, отмечает УФСБ, мужчина разработал план по совершению поджогов в местах общепита Владимира при нахождении в них большого скопления людей неславянской внешности. Фигурант неоднократно проводил обучающие теоретические и практические занятия с сообщниками по изготовлению и использованию коктейлей Молотова. Преступные намерения злоумышленников не были доведены до конца в связи с их задержанием.