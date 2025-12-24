Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности скандального утренника в Челябинске
15:14 24.12.2025 (обновлено: 15:44 24.12.2025)
Стали известны подробности скандального утренника в Челябинске
Стали известны подробности скандального утренника в Челябинске - РИА Новости, 24.12.2025
Стали известны подробности скандального утренника в Челябинске
Утренник в челябинском детском саду завершился неприятным инцидентом. Отец одного из воспитанников устроил громкий скандал из-за новогоднего подарка, накричал... РИА Новости, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Утренник в челябинском детском саду завершился неприятным инцидентом. Отец одного из воспитанников устроил громкий скандал из-за новогоднего подарка, накричал на воспитателей и других родителей.
Как сообщают очевидцы, во время праздника детям начали раздавать сладкие подарки, но одному из мальчиков конфет не досталось. Эта ситуация и спровоцировала бурную реакцию.

"Я верил в Деда Мороза"

Истеричные вопли и эмоциональные выпады попали на видео, которое быстро завирусилось в социальных сетях.
Мужчина стал громко выяснять отношения с воспитателями прямо в зале, а затем продолжил конфликт в раздевалке. По словам присутствовавших, он кричал также на других родителей, не шел на диалог и отказывался извиняться за свое поведение.
"Я верил в Деда Мороза и хотел, чтобы мой ребенок тоже верил", — объяснил позже свое поведение расстроенный отец. Он заявил, что произошедшее на утреннике полностью "сломало сказку" для его сына.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкПрибытие поезда Деда Мороза в Иркутск
Прибытие поезда Деда Мороза в Иркутск - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Прибытие поезда Деда Мороза в Иркутск

Потерянный подарок для мальчика

Испуганные родители были вынуждены поскорее увести детей из зала, чтобы оградить их от конфликта. Очевидцы утверждают, что мужчина продолжал вести себя агрессивно, он толкался и кричал, игнорируя все попытки его успокоить.
Как позже пояснил источник РИА Новости в правоохранительных органах, инцидент произошел 22 декабря. Подарки были закуплены на всех детей в группе, но во время перевозки одним из родителей один комплект случайно выпал в машине.
В детском саду количество подарков не пересчитали, и в результате одному ребенку подарок не достался в момент вручения. Утерянный набор был вручен мальчику позже.
Прокуратура начала проверку после скандального инцидента в одном из детских садов Челябинска. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре надзорного ведомства региона.
"Прокуратура Курчатовского района Челябинска организовала проверку по факту инцидента в дошкольной образовательной организации", — говорится в официальном сообщении.
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкКолесо обозрения "360" в Челябинске
Колесо обозрения 360 в Челябинске - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Колесо обозрения "360" в Челябинске
В рамках проверки "будет дана правовая оценка действиям гражданина, в том числе на предмет нарушения общественного порядка в присутствии несовершеннолетних и оскорбления окружающих". Сейчас известно, что мужчину вызвали в прокуратуру в среду для дачи объяснений.

Чья вина?

В соцсетях пользователи заметили, что вообще-то "ситуация страшная". И нет, не потому, что мужчина вел себя неадекватно. А потому, что накладка с подарками все же не должна была произойти.
"Не оправдываю, что так орал, это ненормально, но пересчитать должны были", — полагаетпишет Регина А.
"Нет, неправильно, что орал, тем более матом, можно было разобраться спокойно. Это говорит о том, что у мужчины завышено самомнение. И работники детсада неправы, так как нужно было все проверить. Беспечность", — замечает Надежда Савинцева.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПервый снег в Москве
Первый снег в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Первый снег в Москве
"Не оправдываю отца, но представьте, каково было мальчику, который остался без подарка. Все получили, а он — нет. Какие мысли были у него в этот момент, типа я плохой, поэтому Д. М. меня наказал, обида. А родители мальчика сдали деньги на этот подарок. Некрасивая ситуация", — соглашается Надежда Иванова.

"Ребенок плакал не переставая"

Очевидцы отмечают, что смотреть на отца и ребенка было тяжело.
"Мне было обидно. А меня еще пытаются оклеветать, говоря, что я плохой. Мне наплевать на эти сладости. Мне лично моего ребенка жалко, что с ним так поступили", — объяснил свою реакцию мужчина в интервью "Регнуму".
Совершенно точно данный инцидент выходит за рамки частного скандала. Агрессивное поведение отца, безусловно, недопустимо и должно получить правовую оценку, пишут комментаторы.
 
 
 
