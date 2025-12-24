Стали известны подробности скандального утренника в Челябинске

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Утренник в челябинском детском саду завершился неприятным инцидентом. Отец одного из воспитанников устроил громкий скандал из-за новогоднего подарка, накричал на воспитателей и других родителей.

Как сообщают очевидцы, во время праздника детям начали раздавать сладкие подарки, но одному из мальчиков конфет не досталось. Эта ситуация и спровоцировала бурную реакцию.

"Я верил в Деда Мороза"

Истеричные вопли и эмоциональные выпады попали на видео, которое быстро завирусилось в социальных сетях.

Мужчина стал громко выяснять отношения с воспитателями прямо в зале, а затем продолжил конфликт в раздевалке. По словам присутствовавших, он кричал также на других родителей, не шел на диалог и отказывался извиняться за свое поведение.

"Я верил в Деда Мороза и хотел, чтобы мой ребенок тоже верил", — объяснил позже свое поведение расстроенный отец. Он заявил, что произошедшее на утреннике полностью "сломало сказку" для его сына.

Потерянный подарок для мальчика

Испуганные родители были вынуждены поскорее увести детей из зала, чтобы оградить их от конфликта. Очевидцы утверждают, что мужчина продолжал вести себя агрессивно, он толкался и кричал, игнорируя все попытки его успокоить.

Как позже пояснил источник РИА Новости в правоохранительных органах, инцидент произошел 22 декабря. Подарки были закуплены на всех детей в группе, но во время перевозки одним из родителей один комплект случайно выпал в машине.

В детском саду количество подарков не пересчитали, и в результате одному ребенку подарок не достался в момент вручения. Утерянный набор был вручен мальчику позже.

Прокуратура начала проверку после скандального инцидента в одном из детских садов Челябинска. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре надзорного ведомства региона.

"Прокуратура Курчатовского района Челябинска организовала проверку по факту инцидента в дошкольной образовательной организации", — говорится в официальном сообщении.

В рамках проверки "будет дана правовая оценка действиям гражданина, в том числе на предмет нарушения общественного порядка в присутствии несовершеннолетних и оскорбления окружающих". Сейчас известно, что мужчину вызвали в прокуратуру в среду для дачи объяснений.

Чья вина?

В соцсетях пользователи заметили, что вообще-то "ситуация страшная". И нет, не потому, что мужчина вел себя неадекватно. А потому, что накладка с подарками все же не должна была произойти.

"Не оправдываю, что так орал, это ненормально, но пересчитать должны были", — полагает пишет Регина А.

"Нет, неправильно, что орал, тем более матом, можно было разобраться спокойно. Это говорит о том, что у мужчины завышено самомнение. И работники детсада неправы, так как нужно было все проверить. Беспечность", — замечает Надежда Савинцева.

"Не оправдываю отца, но представьте, каково было мальчику, который остался без подарка. Все получили, а он — нет. Какие мысли были у него в этот момент, типа я плохой, поэтому Д. М. меня наказал, обида. А родители мальчика сдали деньги на этот подарок. Некрасивая ситуация", — соглашается Надежда Иванова.

"Ребенок плакал не переставая"

Очевидцы отмечают, что смотреть на отца и ребенка было тяжело.

"Мне было обидно. А меня еще пытаются оклеветать, говоря, что я плохой. Мне наплевать на эти сладости. Мне лично моего ребенка жалко, что с ним так поступили", — объяснил свою реакцию мужчина в интервью "Регнуму"