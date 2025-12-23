https://ria.ru/20251223/chelyabinsk-2064164052.html
В Челябинске проводят проверку после инцидента на утреннике в детском саду
В Челябинске проводят проверку после инцидента на утреннике в детском саду
В Челябинске проводят проверку после инцидента на утреннике в детском саду
Прокуратура начала проверку после инцидента в детском саду Челябинска, где отец ребенка, не получившего подарок на новогоднем утреннике, вел себя агрессивно
В Челябинске проводят проверку после инцидента на утреннике в детском саду
ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после инцидента в детском саду Челябинска, где отец ребенка, не получившего подарок на новогоднем утреннике, вел себя агрессивно и нецензурно выражался в присутствии других несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.
В интернете опубликовали видео из детского сада Челябинска
, где после новогоднего утренника в раздевалке произошел инцидент: разгневанный отец одного из детей громко кричит, машет руками, нецензурно выражается в присутствии других родителей и детей из-за того, что его сыну Дед Мороз
не вручил подарок, потому что его потеряли и нашли позднее.
"Прокуратура Курчатовского района
Челябинска организовала проверку по факту инцидента в дошкольной образовательной организации", - говорится в сообщении.
Прокуратура даст оценку действиям гражданина в части нарушения общественного порядка в присутствии несовершеннолетних и оскорбления иных лиц, уточняется в сообщении.
Также в пресс-центре добавили, что мужчину вызвали в прокуратуру в среду для дачи объяснений.
Источник в правоохранительных органах региона пояснил, что инцидент произошел 22 декабря, подарки были закуплены на всех детей в группе, но во время их перевозки мамой из родительского комитета один из них выпал в автомобиле. В детсаду количество подарков не пересчитали, в итоге выпавший подарок был вручен позже.