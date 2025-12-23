В Челябинске проводят проверку после инцидента на утреннике в детском саду

ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после инцидента в детском саду Челябинска, где отец ребенка, не получившего подарок на новогоднем утреннике, вел себя агрессивно и нецензурно выражался в присутствии других несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.

В интернете опубликовали видео из детского сада Челябинска , где после новогоднего утренника в раздевалке произошел инцидент: разгневанный отец одного из детей громко кричит, машет руками, нецензурно выражается в присутствии других родителей и детей из-за того, что его сыну Дед Мороз не вручил подарок, потому что его потеряли и нашли позднее.

"Прокуратура Курчатовского района Челябинска организовала проверку по факту инцидента в дошкольной образовательной организации", - говорится в сообщении.

Прокуратура даст оценку действиям гражданина в части нарушения общественного порядка в присутствии несовершеннолетних и оскорбления иных лиц, уточняется в сообщении.

Также в пресс-центре добавили, что мужчину вызвали в прокуратуру в среду для дачи объяснений.