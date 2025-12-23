Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске проводят проверку после инцидента на утреннике в детском саду - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 23.12.2025 (обновлено: 18:51 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/chelyabinsk-2064164052.html
В Челябинске проводят проверку после инцидента на утреннике в детском саду
В Челябинске проводят проверку после инцидента на утреннике в детском саду - РИА Новости, 23.12.2025
В Челябинске проводят проверку после инцидента на утреннике в детском саду
Прокуратура начала проверку после инцидента в детском саду Челябинска, где отец ребенка, не получившего подарок на новогоднем утреннике, вел себя агрессивно и... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T18:45:00+03:00
2025-12-23T18:51:00+03:00
происшествия
челябинск
курчатовский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064162214_16:0:1063:589_1920x0_80_0_0_0ea39f320b8f041ad9b500fa4f58e0d4.jpg
https://ria.ru/20251220/ekaterinburg-2063523417.html
челябинск
курчатовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064162214_147:0:932:589_1920x0_80_0_0_8f5f5d169a56ed3f2f3a9de68c3ec7b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, курчатовский район
Происшествия, Челябинск, Курчатовский район
В Челябинске проводят проверку после инцидента на утреннике в детском саду

РИА Новости: в Челябинске начали проверку по инциденту с подарком в детском саду

© СоцсетиКадр видео из детского сада в Челябинске
Кадр видео из детского сада в Челябинске - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Соцсети
Кадр видео из детского сада в Челябинске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после инцидента в детском саду Челябинска, где отец ребенка, не получившего подарок на новогоднем утреннике, вел себя агрессивно и нецензурно выражался в присутствии других несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.
В интернете опубликовали видео из детского сада Челябинска, где после новогоднего утренника в раздевалке произошел инцидент: разгневанный отец одного из детей громко кричит, машет руками, нецензурно выражается в присутствии других родителей и детей из-за того, что его сыну Дед Мороз не вручил подарок, потому что его потеряли и нашли позднее.
"Прокуратура Курчатовского района Челябинска организовала проверку по факту инцидента в дошкольной образовательной организации", - говорится в сообщении.
Прокуратура даст оценку действиям гражданина в части нарушения общественного порядка в присутствии несовершеннолетних и оскорбления иных лиц, уточняется в сообщении.
Также в пресс-центре добавили, что мужчину вызвали в прокуратуру в среду для дачи объяснений.
Источник в правоохранительных органах региона пояснил, что инцидент произошел 22 декабря, подарки были закуплены на всех детей в группе, но во время их перевозки мамой из родительского комитета один из них выпал в автомобиле. В детсаду количество подарков не пересчитали, в итоге выпавший подарок был вручен позже.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Екатеринбурге полиция проводит проверку после избиения девушек в баре
20 декабря, 15:17
 
ПроисшествияЧелябинскКурчатовский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала