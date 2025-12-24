Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пытается замылить глаза Трампу, заявил депутат Рады - РИА Новости, 24.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:55 24.12.2025
Зеленский пытается замылить глаза Трампу, заявил депутат Рады
Зеленский пытается замылить глаза Трампу, заявил депутат Рады - РИА Новости, 24.12.2025
Зеленский пытается замылить глаза Трампу, заявил депутат Рады
Владимир Зеленский, представляя вариант плана по урегулированию конфликта, пытается "замылить глаза" президенту США Дональду Трампу и создать иллюзию некой... РИА Новости, 24.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
артем дмитрук
дональд трамп
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, артем дмитрук, дональд трамп, верховная рада украины, украинская православная церковь, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь, Мирный план США по Украине
Зеленский пытается замылить глаза Трампу, заявил депутат Рады

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский пытается замылить глаза Трампу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский, представляя вариант плана по урегулированию конфликта, пытается "замылить глаза" президенту США Дональду Трампу и создать иллюзию некой миротворческой активности, заявил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Как сообщили украинские журналисты, в среду Зеленский в ходе общения с прессой представил украинский проект плана по урегулированию конфликта.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Совфед рекомендовал МИД выстроить диалог с США с учетом украинского вопроса
Вчера, 14:10
"Понятия "мирный план" и Зеленский абсолютно несовместимы. Это принципиально разные категории. Зеленский по своей природе способен продуцировать только одно: войну, эскалацию и продолжение кровопролития. Поэтому любые попытки обсуждать мирные инициативы со стороны Зеленского - это либо наивность, либо сознательный самообман. Говорить о мире и Зеленском в одной парадигме - значит врать самому себе", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
По его словам, этот план выдуман исключительно западными "советниками" и самим Зеленским. Он не влияет ни на что и ни на кого. Дмитрук уверен, что бы не делал сейчас Зеленский, это не приблизит к урегулированию ни на шаг.
"Единственная задача этого плана - попытка замылить глаза Трампу и создать иллюзию некой миротворческой активности. Но не имеет значения, будет ли там три пункта, десять или двадцать - суть от этого не меняется. Этот документ не имеет никакого реального веса. О нем не думают ни в США, ни, что самое главное, в России. В нем отсутствуют реальные формулы и полностью игнорируются ключевые, первопричинные вопросы конфликта", - добавил депутат.
Дмитрук напомнил, что для начала любого переговорного процесса необходима легитимная власть в Киеве. Однако такой власти нет, и в ближайшее время не будет. "Поэтому разговоры о реальных переговорах между Киевом и Москвой на данный момент лишены смысла - так же, как и разговоры о выполнении исторических, религиозных и языковых обязательств", - уточнил он.
По словам Дмитрука, на Украине действующий режим продолжает делать все, что является прямой противоположностью миру – системное уничтожение Украинской православной церкви, преследование людей по религиозному и языковому признаку, разрушение исторической памяти, памятников и культурного наследия.
"Зеленский – это олицетворение всей постмайданной политики, всей режимной логики и всей катастрофы, в которую загнана страна. Только после смены политического вектора на Украине, после глубокого исторического и государственного переустройства и, главное, после восстановления нормальных отношений между Украиной, Россией и Белоруссией, можно будет говорить о реальных мирных планах. Пока же всё, что мы видим, - это замыливание глаз и продолжение уничтожения, геноцида украинского народа. Так называемый мирный план Зеленского - это не план мира. Это очередной обман", - подытожил депутат.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Министр иностранных дел Республики Сербия Марко Джурич - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Сербия поддержала план Трампа по Украине, заявил глава МИД
23 декабря, 15:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукДональд ТрампВерховная Рада УкраиныУкраинская православная церковьМирный план США по Украине
 
 
