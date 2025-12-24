Кошта продвигал инициативу кредита Киеву без изъятия активов, пишут СМИ

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта продвигал инициативу выделения кредита Киеву без изъятия замороженных активов РФ в ходе европейского саммита в Брюсселе, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на неназванного дипломата.
Ранее в Брюсселе завершился саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. После саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет. Решение Евросоюза выдать Киеву кредит из средств европейских налогоплательщиков, а не замороженных российский активов, стало политическим ударом для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, написала газета Financial Times.
"Кошта понял, что идея с репарационным кредитом зашла в тупик, и он взял инициативу на себя, поскольку фон дер Ляйен не могла этого сделать, чтобы активировать план Б", - заявил телеканалу дипломат.
Источник добавил, что главу ЕК отодвинули на второй план в ходе ночных переговоров.
Телеканал указывает, что европейские лидеры, стремившиеся к решению, альтернативному изъятию активов РФ, посчитали Кошту более честным переговорщиком, чем фон дер Ляйен, которую считают слишком близкой к действующим властям ФРГ.
Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.