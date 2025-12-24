Мяч в переговорах по Украине находится на стороне России, заявил Уитакер

ВАШИНГТОН, 24 дек – РИА Новости. Мяч в переговорах по Украине находится на стороне России, считает постпред Вашингтона в НАТО Мэттью Уитакер.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.