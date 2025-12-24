Трамп подарил президенту Южной Кореи символический ключ от Белого дома

СЕУЛ, 24 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп передал президенту Республики Корея Ли Чжэ Мёну символический золотой ключ от Белого дома, последний из пяти, сообщил глава администрации президента Южной Кореи Кан Хун Сик.

© Фото : Kang Hoon-sik Подарок президента США Дональда Трампа президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мёну © Фото : Kang Hoon-sik Подарок президента США Дональда Трампа президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мёну

Чиновник в соцсетях рассказал, что во время беседы Трампа с южнокорейским послом в США 16 декабря американский лидер похвалил Ли Чжэ Мёна и отметил высокий уровень двусторонних отношений между странами. Подарок был сделан в ответ на дары, полученные Трампом во время визита южнокорейского лидера в США в октябре.

"Он сообщил, что из пяти изготовленных золотых ключей от Белого дома последний оставшийся был направлен нашему президенту", - сказал Кан Хун Сик.

Как отметил чиновник, золотой ключ был лично разработан Трампом для вручения особо почетным гостям и украшен президентской печатью США.