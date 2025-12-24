Трамп подарил президенту Южной Кореи символический ключ от Белого дома

СЕУЛ, 24 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп передал президенту Республики Корея Ли Чжэ Мёну символический золотой ключ от Белого дома, последний из пяти, сообщил глава администрации президента Южной Кореи Кан Хун Сик.
© Фото : Kang Hoon-sikПодарок президента США Дональда Трампа президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мёну
© Фото : Kang Hoon-sik
Подарок президента США Дональда Трампа президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мёну
Чиновник в соцсетях рассказал, что во время беседы Трампа с южнокорейским послом в США 16 декабря американский лидер похвалил Ли Чжэ Мёна и отметил высокий уровень двусторонних отношений между странами. Подарок был сделан в ответ на дары, полученные Трампом во время визита южнокорейского лидера в США в октябре.
"Он сообщил, что из пяти изготовленных золотых ключей от Белого дома последний оставшийся был направлен нашему президенту", - сказал Кан Хун Сик.
Как отметил чиновник, золотой ключ был лично разработан Трампом для вручения особо почетным гостям и украшен президентской печатью США.
Во время государственного визита в Южную Корею в октябре 2025 года Трамп получил от южнокорейской стороны ряд дипломатических подарков. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён вручил ему копию знаменитой золотой короны периода корейского царства Силла, найденной в гробнице Чхонмачхон, - символ мира и процветания на Корейском полуострове - а также высшую государственную награду Южной Кореи - Большой орден Мугунхва, впервые присужденный американскому президенту.
Еще в ходе своего предыдущего президентского срока Дональд Трамп дарил символические золотые ключи от Белого дома различным известным деятелям. Среди получателей в разные годы, по сообщениям СМИ, назывались премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, бывший премьер-министр Японии Асо Таро, предприниматель и глава Tesla Илон Маск, а также футболист Криштиану Роналду. В декабре 2025 года Трамп направил ключ лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Американский лидер ранее подчеркивал, что золотой ключ является редким знаком особого расположения, разработанным им лично, а не стандартным церемониальным подарком президента США.
