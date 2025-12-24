Матвиенко назвала приоритеты в законотворчестве у сенаторов в 2025 году

https://ria.ru/20251224/svo-2064347323.html
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Приоритетами в законотворчестве у сенаторов в 2025 году были поддержка участников СВО, семей с детьми, демография, социальные законы и укрепление обороноспособности РФ, эти задачи поставил президент РФ Владимир Путин, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Приоритетами в нашей законотворческой деятельности были поставленные Вами, Владимир Владимирович, задачи. Поддержка участников СВО, их родных и близких, семей с детьми, демография, социальные законы, экономика, укрепление обороноспособности и безопасности, защита людей от новых вызовов и угроз", - сказала Матвиенко
в ходе пленарного заседания Совфеда
, закрывая осеннюю сессию.
Председатель Совфеда отметила, что законотворческая деятельность сенаторов выросла - в 2025 году членами верхней палаты российского парламента был в несен 321 законопроект.
"Мы гордимся, что сегодня в нашей команде – участники специальной военной операции, боевые офицеры, Герои России", - констатировала политик.