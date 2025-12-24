Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко назвала приоритеты в законотворчестве у сенаторов в 2025 году
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 24.12.2025 (обновлено: 15:28 24.12.2025)
Матвиенко назвала приоритеты в законотворчестве у сенаторов в 2025 году
Матвиенко назвала приоритеты в законотворчестве у сенаторов в 2025 году - РИА Новости, 24.12.2025
Матвиенко назвала приоритеты в законотворчестве у сенаторов в 2025 году
Приоритетами в законотворчестве у сенаторов в 2025 году были поддержка участников СВО, семей с детьми, демография, социальные законы и укрепление... РИА Новости, 24.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
общество
россия
россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Общество
Матвиенко назвала приоритеты в законотворчестве у сенаторов в 2025 году

Матвиенко: приоритетом Совфеда в 2025 году была поддержка участников СВО

Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации РФ. 24 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации РФ. 24 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации РФ. 24 декабря 2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Приоритетами в законотворчестве у сенаторов в 2025 году были поддержка участников СВО, семей с детьми, демография, социальные законы и укрепление обороноспособности РФ, эти задачи поставил президент РФ Владимир Путин, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Приоритетами в нашей законотворческой деятельности были поставленные Вами, Владимир Владимирович, задачи. Поддержка участников СВО, их родных и близких, семей с детьми, демография, социальные законы, экономика, укрепление обороноспособности и безопасности, защита людей от новых вызовов и угроз", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания Совфеда, закрывая осеннюю сессию.
Председатель Совфеда отметила, что законотворческая деятельность сенаторов выросла - в 2025 году членами верхней палаты российского парламента был в несен 321 законопроект.
"Мы гордимся, что сегодня в нашей команде – участники специальной военной операции, боевые офицеры, Герои России", - констатировала политик.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалентина МатвиенкоВладимир ПутинСовет Федерации РФОбщество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
