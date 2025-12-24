Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации РФ. 24 декабря 2025

Матвиенко назвала приоритеты в законотворчестве у сенаторов в 2025 году

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Приоритетами в законотворчестве у сенаторов в 2025 году были поддержка участников СВО, семей с детьми, демография, социальные законы и укрепление обороноспособности РФ, эти задачи поставил президент РФ Владимир Путин, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Приоритетами в нашей законотворческой деятельности были поставленные Вами, Владимир Владимирович, задачи. Поддержка участников СВО, их родных и близких, семей с детьми, демография, социальные законы, экономика, укрепление обороноспособности и безопасности, защита людей от новых вызовов и угроз", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания Совфеда , закрывая осеннюю сессию.

Председатель Совфеда отметила, что законотворческая деятельность сенаторов выросла - в 2025 году членами верхней палаты российского парламента был в несен 321 законопроект.