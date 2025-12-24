МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожила за сутки более 500 военнослужащих ВСУ, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, штурмовой бригад, двух полков беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, бригады спецназначения "Азов*" и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Марьевка, Сергеевка, Грузское, Ленина, Ивановка, Шевченко, Вольное, Белицкое, Гришино Донецкой народной республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили более 500 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
* Запрещенная в России террористическая организация