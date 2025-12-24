Группировка "Центр" уничтожила более 500 боевиков ВСУ

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожила за сутки более 500 военнослужащих ВСУ, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, сообщило в среду Минобороны РФ.