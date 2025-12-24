Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" уничтожила более 500 боевиков ВСУ - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/svo-2064318547.html
Группировка "Центр" уничтожила более 500 боевиков ВСУ
Группировка "Центр" уничтожила более 500 боевиков ВСУ - РИА Новости, 24.12.2025
Группировка "Центр" уничтожила более 500 боевиков ВСУ
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожила за сутки более 500 военнослужащих ВСУ, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T12:43:00+03:00
2025-12-24T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сергеевка
днепропетровская область
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058509387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1842527f2789c4c4ac39e97e3874a76a.jpg
https://ria.ru/20251222/peregovory-2063967506.html
сергеевка
днепропетровская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058509387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c73a26ee528b2e6e5564c073260fbbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сергеевка, днепропетровская область, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергеевка, Днепропетровская область, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" уничтожила более 500 боевиков ВСУ

ВСУ потеряли более 500 военных в зоне группировки "Центр" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожила за сутки более 500 военнослужащих ВСУ, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, штурмовой бригад, двух полков беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, бригады спецназначения "Азов*" и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Марьевка, Сергеевка, Грузское, Ленина, Ивановка, Шевченко, Вольное, Белицкое, Гришино Донецкой народной республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили более 500 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
* Запрещенная в России террористическая организация
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Нельзя победить". Заявление Зеленского о России вызвало переполох в США
22 декабря, 22:49
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергеевкаДнепропетровская областьСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала