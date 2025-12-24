Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили Заречное Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 24.12.2025 (обновлено: 15:34 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/svo-2064314084.html
Российские войска освободили Заречное Запорожской области
Российские войска освободили Заречное Запорожской области - РИА Новости, 24.12.2025
Российские войска освободили Заречное Запорожской области
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Заречное в Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T12:30:00+03:00
2025-12-24T15:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
заречный
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ca7f4030176d9c47cc78c06114ed59b.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
заречный
запорожская область
днепропетровская область
безопасность, заречный, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Заречный, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Российские войска освободили Заречное Запорожской области

Группировка "Восток" освободила Заречное в Запорожской области

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Заречное в Запорожской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заречное", — говорится в сводке.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Заречное в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Заречное в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Заречное в Запорожской области
Как отметили в ведомстве, при выполнении операции бойцы зачистили район обороны ВСУ площадью девять квадратных километров, расположенный у реки Гайчур на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.
Также российские войска взяли под контроль участок дороги, соединяющий населенные пункты Братское и Терноватое.
За минувшие сутки потери украинской армии на этом участке фронта составили до 245 боевиков, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, включая 155-милимметровую САУ Paladin американского производства и склад горючего.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
