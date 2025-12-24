Российские войска освободили Заречное Запорожской области

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Заречное в Запорожской области, Российские военные взяли под контроль населенный пункт Заречное в Запорожской области, сообщило Минобороны.

"Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заречное", — говорится в сводке.

Как отметили в ведомстве, при выполнении операции бойцы зачистили район обороны ВСУ площадью девять квадратных километров, расположенный у реки Гайчур на стыке Запорожской и Днепропетровской областей

Также российские войска взяли под контроль участок дороги, соединяющий населенные пункты Братское и Терноватое.