Российские войска освободили Заречное Запорожской области

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Заречное в Запорожской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заречное", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Заречное в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Заречное в Запорожской области
Как отметили в ведомстве, при выполнении операции бойцы зачистили район обороны ВСУ площадью девять квадратных километров, расположенный у реки Гайчур на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.
Также российские войска взяли под контроль участок дороги, соединяющий населенные пункты Братское и Терноватое.
За минувшие сутки потери украинской армии на этом участке фронта составили до 245 боевиков, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, включая 155-милимметровую САУ Paladin американского производства и склад горючего.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18