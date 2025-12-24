Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 245 военных в зоне группировки "Восток"
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 24.12.2025 (обновлено: 12:34 24.12.2025)
ВСУ потеряли до 245 военных в зоне группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 245 военных в зоне группировки "Восток"
ВСУ за сутки потеряли до 245 военнослужащих в зоне работы группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 24.12.2025
ВСУ потеряли до 245 военных в зоне группировки "Восток"

МО РФ: ВСУ потеряли до 245 военных в зоне группировки "Восток"

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 245 военнослужащих в зоне работы группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.
"ВСУ потеряли до 245-ти военнослужащих, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США. Уничтожен склад горючего", - говорится в сообщении ведомства.
Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Терноватое, Воздвижевка, Придорожное, Любицкое и Гуляй-Поле Запорожской области, Гавриловка, Александровка и Покровское Днепропетровской области, добавили в Минобороны России.
"Нельзя победить". Заявление Зеленского о России вызвало переполох в США
22 декабря, 22:49
