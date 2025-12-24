https://ria.ru/20251224/svo-2064312571.html
ВСУ потеряли до 245 военных в зоне группировки "Восток"
ВСУ за сутки потеряли до 245 военнослужащих в зоне работы группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 24.12.2025
специальная военная операция на украине
2025
