В Москве осудили экстрадированного из Венесуэлы организатора наркотрафика

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 15 годам лишения свободы экстрадированного из Венесуэлы в РФ россиянина, организовавшего наркотрафик в Московском регионе, сообщает Генпрокуратура РФ.

"Тушинский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего Станислава Ружицкого. Он осужден по части 1 статьи 30, пунктам "а", "г" части 3 статьи 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, психотропных веществ, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и пункту "г" части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере)… Суд приговорил Ружицкого окончательно к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в ноябре 2024 года сообщила, что в 2009 году Ружицкий вместе с подельниками покупали в Санкт-Петербурге наркотики и отправляли их в Москву, где глава преступной группы распределял их между сообщниками-сбытчиками. А затем через тайники подельники реализовали продукцию в Московском регионе, добавили в ГП РФ.

"В период с 2011 по 2012 год преступная деятельность организованной группы пресечена, ее участники задержаны и привлечены к уголовной ответственности", - рассказали в надзорном органе.

Однако Ружицкому, осведомленному о задержании соучастников, удалось скрыться и выехать за границу. В феврале 2016 года он был объявлен в международный розыск.