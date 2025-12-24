https://ria.ru/20251224/sud-2064472366.html
В Москве осудили экстрадированного из Венесуэлы организатора наркотрафика
В Москве осудили экстрадированного из Венесуэлы организатора наркотрафика - РИА Новости, 24.12.2025
В Москве осудили экстрадированного из Венесуэлы организатора наркотрафика
Суд приговорил к 15 годам лишения свободы экстрадированного из Венесуэлы в РФ россиянина, организовавшего наркотрафик в Московском регионе, сообщает... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T22:30:00+03:00
2025-12-24T22:30:00+03:00
2025-12-24T22:30:00+03:00
россия
москва
венесуэла
ирина волк
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251121/sud-2056546904.html
https://ria.ru/20251212/podmoskove-2061700082.html
россия
москва
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, венесуэла, ирина волк, генеральная прокуратура рф
Россия, Москва, Венесуэла, Ирина Волк, Генеральная прокуратура РФ
В Москве осудили экстрадированного из Венесуэлы организатора наркотрафика
Суд дал 15 лет колонии экстрадированному из Венесуэлы организатору наркотрафика
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 15 годам лишения свободы экстрадированного из Венесуэлы в РФ россиянина, организовавшего наркотрафик в Московском регионе, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Тушинский районный суд Москвы
вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего Станислава Ружицкого. Он осужден по части 1 статьи 30, пунктам "а", "г" части 3 статьи 228.1 УК РФ
(приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, психотропных веществ, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и пункту "г" части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере)… Суд приговорил Ружицкого окончательно к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
в ноябре 2024 года сообщила, что в 2009 году Ружицкий вместе с подельниками покупали в Санкт-Петербурге
наркотики и отправляли их в Москву, где глава преступной группы распределял их между сообщниками-сбытчиками. А затем через тайники подельники реализовали продукцию в Московском регионе, добавили в ГП РФ.
"В период с 2011 по 2012 год преступная деятельность организованной группы пресечена, ее участники задержаны и привлечены к уголовной ответственности", - рассказали в надзорном органе.
Однако Ружицкому, осведомленному о задержании соучастников, удалось скрыться и выехать за границу. В феврале 2016 года он был объявлен в международный розыск.
В ГП РФ рассказали, что в ноябре 2024 года Ружицкого задержали на территории Венесуэлы
и экстрадировали в Россию.