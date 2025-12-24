Рейтинг@Mail.ru
В Москве осудили экстрадированного из Венесуэлы организатора наркотрафика - РИА Новости, 24.12.2025
22:30 24.12.2025
В Москве осудили экстрадированного из Венесуэлы организатора наркотрафика
В Москве осудили экстрадированного из Венесуэлы организатора наркотрафика - РИА Новости, 24.12.2025
В Москве осудили экстрадированного из Венесуэлы организатора наркотрафика
Суд приговорил к 15 годам лишения свободы экстрадированного из Венесуэлы в РФ россиянина, организовавшего наркотрафик в Московском регионе, сообщает... РИА Новости, 24.12.2025
россия
москва
венесуэла
ирина волк
генеральная прокуратура рф
россия
москва
венесуэла
россия, москва, венесуэла, ирина волк, генеральная прокуратура рф
Россия, Москва, Венесуэла, Ирина Волк, Генеральная прокуратура РФ
В Москве осудили экстрадированного из Венесуэлы организатора наркотрафика

Суд дал 15 лет колонии экстрадированному из Венесуэлы организатору наркотрафика

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 15 годам лишения свободы экстрадированного из Венесуэлы в РФ россиянина, организовавшего наркотрафик в Московском регионе, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Тушинский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего Станислава Ружицкого. Он осужден по части 1 статьи 30, пунктам "а", "г" части 3 статьи 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, психотропных веществ, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и пункту "г" части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере)… Суд приговорил Ружицкого окончательно к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Фото из материалов уголовного дела - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Белгороде будут судить сообщницу моряков, осужденных в Кабо-Верде
21 ноября, 12:08
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в ноябре 2024 года сообщила, что в 2009 году Ружицкий вместе с подельниками покупали в Санкт-Петербурге наркотики и отправляли их в Москву, где глава преступной группы распределял их между сообщниками-сбытчиками. А затем через тайники подельники реализовали продукцию в Московском регионе, добавили в ГП РФ.
"В период с 2011 по 2012 год преступная деятельность организованной группы пресечена, ее участники задержаны и привлечены к уголовной ответственности", - рассказали в надзорном органе.
Однако Ружицкому, осведомленному о задержании соучастников, удалось скрыться и выехать за границу. В феврале 2016 года он был объявлен в международный розыск.
В ГП РФ рассказали, что в ноябре 2024 года Ружицкого задержали на территории Венесуэлы и экстрадировали в Россию.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Подмосковье рассмотрят дело о контрабанде 300 килограммов кокаина
12 декабря, 16:25
 
РоссияМоскваВенесуэлаИрина ВолкГенеральная прокуратура РФ
 
 
