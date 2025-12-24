В Петербурге обвиняемую в совращении учеников отпустили под подписку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Учительница из Петербурга Афина Симеонидис, обвиняемая в совращении двух мальчиков, отпущена из-под стражи под подписку о невыезде, сообщил РИА Новости источник в следственных органах.
"Фигурантке изменена мера пресечения с содержанием под стражей на подписку о невыезде", - сказал собеседник агентства.
Во вторник глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предпринять усилия для изменения меры пресечения жительнице Санкт-Петербурга, которая была арестована судом по делу о сексуальном насилии над двумя 12-летними детьми, так как "приводятся различные мнения в медиапространстве, в том числе о невиновности фигурантки".
Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Афину Симеонидис по делу о сексуальном насилии над двумя 12-летними детьми. Следствие утверждает, что Симеонидис два раза в апреле и один раз в июле у себя дома "с целью удовлетворения своего сексуального влечения и половых потребностей совершила в отношении двух потерпевших, 2013 года рождения, иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния последних".
По данным из открытых источников, полная тезка фигурантки была учителем английского языка в гимназии в Выборгском районе Петербурга. По информации онлайн-издания "Фонтанка", Симеонидис работала учителем, а потерпевшие - ее несовершеннолетние ученики.