В Петербурге обвиняемую в совращении учеников отпустили под подписку

Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Афину Симеонидис по делу о сексуальном насилии над двумя 12-летними детьми. Следствие утверждает, что Симеонидис два раза в апреле и один раз в июле у себя дома "с целью удовлетворения своего сексуального влечения и половых потребностей совершила в отношении двух потерпевших, 2013 года рождения, иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния последних".