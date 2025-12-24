Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге обвиняемую в совращении учеников отпустили под подписку
21:56 24.12.2025
В Петербурге обвиняемую в совращении учеников отпустили под подписку
Учительница из Петербурга Афина Симеонидис, обвиняемая в совращении двух мальчиков, отпущена из-под стражи под подписку о невыезде, сообщил РИА Новости источник
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Троицкий мост в Санкт-Петербурге
Вид на Троицкий мост в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Учительница из Петербурга Афина Симеонидис, обвиняемая в совращении двух мальчиков, отпущена из-под стражи под подписку о невыезде, сообщил РИА Новости источник в следственных органах.
"Фигурантке изменена мера пресечения с содержанием под стражей на подписку о невыезде", - сказал собеседник агентства.
Бастрыкин поручил освободить учительницу, обвиняемую в совращении мальчиков
23 декабря, 15:16
Во вторник глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предпринять усилия для изменения меры пресечения жительнице Санкт-Петербурга, которая была арестована судом по делу о сексуальном насилии над двумя 12-летними детьми, так как "приводятся различные мнения в медиапространстве, в том числе о невиновности фигурантки".
Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Афину Симеонидис по делу о сексуальном насилии над двумя 12-летними детьми. Следствие утверждает, что Симеонидис два раза в апреле и один раз в июле у себя дома "с целью удовлетворения своего сексуального влечения и половых потребностей совершила в отношении двух потерпевших, 2013 года рождения, иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния последних".
По данным из открытых источников, полная тезка фигурантки была учителем английского языка в гимназии в Выборгском районе Петербурга. По информации онлайн-издания "Фонтанка", Симеонидис работала учителем, а потерпевшие - ее несовершеннолетние ученики.
Учительница из Ленинградской области получила срок за совращение ученика
13 мая, 21:14
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияВыборгский районАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
