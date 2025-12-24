Суд снизил срок экс-главе банка БКФ

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции снизил с 19 до восьми лет девяти месяцев наказание экс-председателю совета директоров банка БКФ Ольге Миримской по делу о даче взяток, сообщил РИА Новости ее адвокат Максим Довгань.
Приговор в кассации обжаловали прокуратура и защита.
"Второй кассационный суд снизил Ольге Миримской срок наказания с 19 лет до восьми лет девяти месяцев", - сказал собеседник агентства.
ЦБ РФ с 15 ноября 2024 года отозвал лицензию на проведение банковских операций у БКФ (Банк корпоративного финансирования), занимавшего 230-е место в банковской системе России по величине активов. Регулятор отмечал низкое качество активов и хроническую убыточность банка, а также его вовлеченность в подозрительные операции клиентов, в основном по выводу средств за рубеж. Вскоре Арбитражный суд Москвы ввел в отношении банка процедуру принудительной ликвидации.
Измайловский суд столицы 10 декабря 2024 года приговорил Миримскую к 19 годам колонии со штрафом в 400 миллионов рублей. Ее признали виновной в даче взяток автомобилями следователю Юрию Носову, а также в трех эпизодах покушения на дачу взятки судьям Пресненского суда Москвы и Девятого апелляционного арбитражного суда, общая сумма которых вместе с двумя автомобилями насчитывает 1,8 миллиона долларов. Свою вину банкирша не признала.
Бывшему следователю Юрию Носову суд назначил за получение взятки 11 лет колонии строгого режима со штрафом свыше 55 миллионов рублей. Также после выхода на свободу ему будет запретят занимать должности в правоохранительных органах в течение десяти лет.
Приговор обжаловали в апелляции, но Мосгорсуд оставил его без изменения.
Миримская - основатель компании "Русский продукт", крупного производителя продуктов (овсяные каши "Геркулес", кисели, компоты, суповые смеси и так далее). В 2015 году Forbes поставил ее на 22 место в списке богатейших женщин РФ с состоянием в 100 миллионов долларов.
