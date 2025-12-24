Рейтинг@Mail.ru
Новые регионы России перейдут на единые стандарты ОМС - РИА Новости, 24.12.2025
02:49 24.12.2025
Новые регионы России перейдут на единые стандарты ОМС
Новые регионы России перейдут на единые стандарты ОМС - РИА Новости, 24.12.2025
Новые регионы России перейдут на единые стандарты ОМС
Новые регионы России с 1 января 2026 года перейдут на единые стандарты системы обязательного медицинского страхования, рассказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 24.12.2025
общество
россия
илья баланин
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
россия
общество, россия, илья баланин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Общество, Россия, Илья Баланин, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
Новые регионы России перейдут на единые стандарты ОМС

Новые регионы России с 1 января перейдут на единые стандарты ОМС

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Новые регионы России с 1 января 2026 года перейдут на единые стандарты системы обязательного медицинского страхования, рассказал РИА Новости председатель Федерального ФОМС Илья Баланин.
"С 1 января во всех новых регионах система ОМС будет работать в общероссийском формате. Территориальные фонды новых регионов будут контролировать качество оказания медицинской помощи и защищать права граждан. На сегодняшний день практически все жители четырех регионов получили полисы ОМС", - рассказал Баланин.
ОбществоРоссияИлья БаланинФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
 
 
