https://ria.ru/20251224/strakhovanie-2064216339.html
Новые регионы России перейдут на единые стандарты ОМС
Новые регионы России перейдут на единые стандарты ОМС - РИА Новости, 24.12.2025
Новые регионы России перейдут на единые стандарты ОМС
Новые регионы России с 1 января 2026 года перейдут на единые стандарты системы обязательного медицинского страхования, рассказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T02:49:00+03:00
2025-12-24T02:49:00+03:00
2025-12-24T02:49:00+03:00
общество
россия
илья баланин
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150467/20/1504672062_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_a271b4e39ceb44ab3d780e2170e36042.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063304601.html
https://ria.ru/20251117/ispolzovanie-2055439702.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150467/20/1504672062_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_40cb4824d6597896f290273cc23d6695.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, илья баланин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Общество, Россия, Илья Баланин, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
Новые регионы России перейдут на единые стандарты ОМС
Новые регионы России с 1 января перейдут на единые стандарты ОМС
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Новые регионы России с 1 января 2026 года перейдут на единые стандарты системы обязательного медицинского страхования, рассказал РИА Новости председатель Федерального ФОМС Илья Баланин.
"С 1 января во всех новых регионах система ОМС будет работать в общероссийском формате. Территориальные фонды новых регионов будут контролировать качество оказания медицинской помощи и защищать права граждан. На сегодняшний день практически все жители четырех регионов получили полисы ОМС", - рассказал Баланин
.
Он отметил, что переход на единые общероссийские стандарты ОМС означает не просто перераспределение финансирования, а формирование равных возможностей для жителей новых регионов в получении качественной медпомощи.
"Благодаря их внедрению вырастет финансирование медицинских организаций, что, в свою очередь, позволит увеличить объемы и повысить медицинской помощи", - заключил Баланин.