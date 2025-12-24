Новые регионы России перейдут на единые стандарты ОМС

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Новые регионы России с 1 января 2026 года перейдут на единые стандарты системы обязательного медицинского страхования, рассказал РИА Новости председатель Федерального ФОМС Илья Баланин.

"С 1 января во всех новых регионах система ОМС будет работать в общероссийском формате. Территориальные фонды новых регионов будут контролировать качество оказания медицинской помощи и защищать права граждан. На сегодняшний день практически все жители четырех регионов получили полисы ОМС", - рассказал Баланин

Он отметил, что переход на единые общероссийские стандарты ОМС означает не просто перераспределение финансирования, а формирование равных возможностей для жителей новых регионов в получении качественной медпомощи.