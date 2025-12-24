Рейтинг@Mail.ru
23:24 24.12.2025
Минюст США обнаружил более миллиона документов по делу Эпштейна
Минюст США обнаружил более миллиона документов по делу Эпштейна

Джеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн
AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Джеффри Эпштейн. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 дек – РИА Новости. Прокурор южного округа Нью-Йорка и Федеральное бюро расследований (ФБР) обнаружили свыше одного миллиона дополнительных документов, которые могут быть потенциально связаны с делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна, заявило министерство юстиции США в среду.
"Прокурор Южного округа Нью-Йорка совместно с ФБР уведомили министерство юстиции о выявлении свыше миллиона дополнительных документов, которые могут иметь отношение к делу Джеффри Эпштейна. Эти материалы были переданы в министерство юстиции для анализа и последующего обнародования в рамках соблюдения закона о прозрачности в отношении документов по делу Эпштейна", - сообщил минюст на странице ведомства в соцсети Х.
Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна
Минюст опубликовал показания против Трампа об изнасиловании
23 декабря, 18:58
23 декабря, 18:58
Процесс обработки новых материалов может занять еще несколько недель, отмечено в заявлении.
Ранее в среду, портал Axios со ссылкой на неназванных чиновников сообщил, что администрации президента США Дональда Трампа осталось проверить еще 700 тысяч страниц документов по делу Эпштейна, что займет примерно неделю.
Во вторник минюст США опубликовал более 10 тысяч новых файлов по делу Эпштейна общим объемом свыше 10 гигабайт. В новой публикации содержатся 10 595 PDF-документов, 419 видеозапиcей, 21 таблица Excel и четыре аудиофайла.
Ранее во исполнение принятого в ноябре закона были опубликованы материалы из дела скандального финансиста. Минюст опубликовал в том числе фото экс-президента Билла Клинтона, обнимающегося с девушками. На одном из снимков Клинтон в джакузи вместе с человеком, чье лицо скрыто, установить пол нельзя. Также опубликована фотография Клинтона в бассейне с девушкой и сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.
Билла Гейтс на острове Эпштейна
В США опубликовали фото Гейтса с молодыми девушками по делу Эпштейна
18 декабря, 22:03
18 декабря, 22:03
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Гилейн Максвелл в машине с британским принцем Эндрю в Комптон Чамберлейне, недалеко от Солсбери
Несовершеннолетняя вербовщица Эпштейна раскрыла его отношение к темнокожим
23 декабря, 19:34
23 декабря, 19:34
 
