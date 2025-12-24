https://ria.ru/20251224/ssha-2064338696.html
Совфед рекомендовал МИД выстроить диалог с США с учетом украинского вопроса
Совфед рекомендовал МИД выстроить диалог с США с учетом украинского вопроса - РИА Новости, 24.12.2025
Совфед рекомендовал МИД выстроить диалог с США с учетом украинского вопроса
Совфед рекомендует МИД РФ продолжить работу над восстановлением полноформатных отношений РФ-США с учетом интересов России, говорится в постановлении палаты,... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:10:00+03:00
2025-12-24T14:10:00+03:00
2025-12-24T14:20:00+03:00
сша
в мире
россия
сергей лавров
совет федерации рф
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg
https://ria.ru/20251224/belorussiya-2064331938.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:0:2699:2025_1920x0_80_0_0_e7674eeadb59bbb209b9b7a16910aaff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, россия, сергей лавров, совет федерации рф, украина
США, В мире, Россия, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ, Украина
Совфед рекомендовал МИД выстроить диалог с США с учетом украинского вопроса
СФ рекомендовал МИД выстроить диалог с США с учетом урегулирования на Украине