Совфед рекомендовал МИД выстроить диалог с США с учетом украинского вопроса
14:10 24.12.2025 (обновлено: 14:20 24.12.2025)
Совфед рекомендовал МИД выстроить диалог с США с учетом украинского вопроса
сша, в мире, россия, сергей лавров, совет федерации рф, украина
США, В мире, Россия, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ, Украина
Государственные флаги России и США
Государственные флаги России и США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совфед рекомендует МИД РФ продолжить работу над восстановлением полноформатных отношений РФ-США с учетом интересов России, говорится в постановлении палаты, принятом сенаторами по итогам выступления в Совете Федерации министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
"Рекомендовать Министерству иностранных дел РФ: продолжить работу над восстановлением полноформатных российско-американских отношений на взаимовыгодной основе, выстраивать диалог с Соединенными Штатами Америки с учетом российских интересов, принимая во внимание важность устойчивого урегулирования ситуации на Украине путем устранения первопричин украинского конфликта", - говорится в документе.
