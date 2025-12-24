Спецоперация, 24 декабря: Российские военные освободили Заречное

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Заречное в Запорожской области, сообщило в среду Минобороны России.

ВС РФ при освобождении Заречного зачистили район обороны ВСУ в девять квадратных километров и взяла под контроль часть дороги, соединяющей населенные пункты Братское и Терноватое.

© Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2025 © Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2025

За сутки потери ВСУ составили порядка 1 420 военнослужащих, ПВО РФ сбила 335 БПЛА.

Массированным ударом высокоточного оружия ВС РФ нанесено поражение предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Украинская версия

Киев не хочет отводить войска из российских регионов, но предлагает РФ выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей, сообщил украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на предложенный Киевом проект плана по урегулированию конфликта.

Предложенный Киевом проект плана также предполагает безъядерный статус страны, членство Киева в ЕС и предоставление ей гарантии безопасности по типу статьи 5 НАТО.

Вместе с тем, проект не содержит пунктов о признании Крыма и Донбасса российскими, обязательств Украины не вступать в НАТО, конкретики о статусе русского языка и снятии санкций с РФ.

Новости с ЛБС

Военные ВСУ жалуются командованию на невозможность укрыться от ударов РФ на запорожском направлении, следует из радиоперехвата, который есть в распоряжении РИА Новости.

Российские военнослужащие эвакуировали на строительной тачке из Торского в ДНР 75-летнюю беженку Веру Тимофееву, рассказала РИА Новости женщина.

Украинские военнослужащие начали бежать из населенного пункта Андреевка в Днепропетровской области , когда российские войска заняли его примерно наполовину, рассказал штурмовик с позывным "Кощей".

ВСУ установили на подходах к Андреевке в Днепропетровской области очень много мин, российским бойцам пришлось аккуратно их обходить и помечать для своих товарищей, рассказал штурмовик с позывным "Альварес".

Боевики ВСУ охраняют украинских контрактников, пойманных при дезертирстве, в учебном лагере перед отправкой на фронт строже, чем в тюрьме, сообщил РИА Новости пленный украинский заключенный, подписавший контракт с ВСУ Александр Саенко.

Комплектование ВС РФ контрактниками

Дмитрий Медведев. Контракт о прохождении военной службы заключили порядка 417 тысяч человек, 36 тысяч из них отправились на СВО в рядах добровольческих формирований, заявил зампредседателя Совбеза России , председатель партии " Единая Россия

По его словам, в 2026 году при комплектовании ВС РФ контрактниками одним из приоритетов станет укомплектование войск беспилотных систем.

Достойный результат по комплектованию российской армии стал возможен благодаря патриотизму россиян, сказал Медведев.

Подлость ВСУ

Украинские войска за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины

Украинские военные за минувшие сутки атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области около 120 раз, четыре человека погибли, восемь пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков

Неотвратимость наказания

Оперативники задержали в Ростовской области гражданина Украины, подозреваемого в сборе для СБУ информации о российской технике и военных под видом блогерской деятельности, сообщает УФСБ России по региону.