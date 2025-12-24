Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 24 декабря: Российские военные освободили Заречное - РИА Новости, 24.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:15 24.12.2025
Спецоперация, 24 декабря: Российские военные освободили Заречное
Спецоперация, 24 декабря: Российские военные освободили Заречное
Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Заречное в Запорожской области, сообщило в среду Минобороны России. РИА Новости, 24.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
дмитрий медведев
вячеслав гладков
владимир сальдо
вооруженные силы украины
Спецоперация, 24 декабря: Российские военные освободили Заречное

© РИА Новости / Станислав Красильников
Дорога на Красноармейском направлении СВО
Дорога на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Дорога на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Заречное в Запорожской области, сообщило в среду Минобороны России.
ВС РФ при освобождении Заречного зачистили район обороны ВСУ в девять квадратных километров и взяла под контроль часть дороги, соединяющей населенные пункты Братское и Терноватое.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2025
За сутки потери ВСУ составили порядка 1 420 военнослужащих, ПВО РФ сбила 335 БПЛА.
Массированным ударом высокоточного оружия ВС РФ нанесено поражение предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Украинская версия

Киев не хочет отводить войска из российских регионов, но предлагает РФ выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей, сообщил украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на предложенный Киевом проект плана по урегулированию конфликта.
Предложенный Киевом проект плана также предполагает безъядерный статус страны, членство Киева в ЕС и предоставление ей гарантии безопасности по типу статьи 5 НАТО.
Вместе с тем, проект не содержит пунктов о признании Крыма и Донбасса российскими, обязательств Украины не вступать в НАТО, конкретики о статусе русского языка и снятии санкций с РФ.
Командный пункт центра боевого применения - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
ПВО за ночь уничтожила 172 беспилотника
Вчера, 07:26

Новости с ЛБС

Военные ВСУ жалуются командованию на невозможность укрыться от ударов РФ на запорожском направлении, следует из радиоперехвата, который есть в распоряжении РИА Новости.
Российские военнослужащие эвакуировали на строительной тачке из Торского в ДНР 75-летнюю беженку Веру Тимофееву, рассказала РИА Новости женщина.
Украинские военнослужащие начали бежать из населенного пункта Андреевка в Днепропетровской области, когда российские войска заняли его примерно наполовину, рассказал штурмовик с позывным "Кощей".
ВСУ установили на подходах к Андреевке в Днепропетровской области очень много мин, российским бойцам пришлось аккуратно их обходить и помечать для своих товарищей, рассказал штурмовик с позывным "Альварес".
Боевики ВСУ охраняют украинских контрактников, пойманных при дезертирстве, в учебном лагере перед отправкой на фронт строже, чем в тюрьме, сообщил РИА Новости пленный украинский заключенный, подписавший контракт с ВСУ Александр Саенко.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Медведев назвал приоритет комплектования армии в 2026 году
Вчера, 13:42

Комплектование ВС РФ контрактниками

Контракт о прохождении военной службы заключили порядка 417 тысяч человек, 36 тысяч из них отправились на СВО в рядах добровольческих формирований, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
По его словам, в 2026 году при комплектовании ВС РФ контрактниками одним из приоритетов станет укомплектование войск беспилотных систем.
Достойный результат по комплектованию российской армии стал возможен благодаря патриотизму россиян, сказал Медведев.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Боевики ВСУ под Купянском три дня сидят без воды, сообщили силовики
Вчера, 19:06

Подлость ВСУ

Украинские войска за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Украинские военные за минувшие сутки атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области около 120 раз, четыре человека погибли, восемь пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Женщина погибла при ударе ВСУ по легковому автомобилю в городе Новая Каховка Херсонской области, еще два человека ранены, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Неотвратимость наказания

Оперативники задержали в Ростовской области гражданина Украины, подозреваемого в сборе для СБУ информации о российской технике и военных под видом блогерской деятельности, сообщает УФСБ России по региону.
Воевавший на стороне Киева наемник из Великобритании Реджинальд Френсис Стил заочно предстанет перед судом в ДНР, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
