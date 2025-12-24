Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные начали бежать из Андреевки, рассказал российский боец - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/spetsoperatsiya-2064224834.html
Украинские военные начали бежать из Андреевки, рассказал российский боец
Украинские военные начали бежать из Андреевки, рассказал российский боец - РИА Новости, 24.12.2025
Украинские военные начали бежать из Андреевки, рассказал российский боец
Украинские военнослужащие начали бежать из населенного пункта Андреевка в Днепропетровской области, когда российские войска заняли его примерно наполовину,... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T05:16:00+03:00
2025-12-24T05:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642838_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f71ddbc4d87751bc435747558fa31208.jpg
https://ria.ru/20251223/andreevka-2064109591.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642838_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_a541c1c5576c1dec54e905afedf25bd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Украинские военные начали бежать из Андреевки, рассказал российский боец

РИА Новости: ВСУ начали бежать из Андреевки, когда ее взяли наполовину

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета САУ "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета САУ Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета САУ "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украинские военнослужащие начали бежать из населенного пункта Андреевка в Днепропетровской области, когда российские войска заняли его примерно наполовину, рассказал штурмовик с позывным "Кощей".
Минобороны РФ 23 декабря сообщило, что гвардейцы 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Андреевка в Днепропетровской области, который более чем на пять километров растянулся вдоль восточного берега реки Гайчур.
Освобождение Андреевки группировкой войск Восток - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Российские бойцы развернули триколор в Андреевке в Днепропетровской области
Вчера, 15:40
"Когда взяли примерно половину населенного пункта, противник понял, что дальше сопротивляться бессмысленно - кто побежал, кто попытался сдаться", - сказал "Кощей" в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Он уточнил, что при освобождении Андреевки российским бойцам мешали открытые подходы, которые противник заминировал. Одну из пулеметных точек ВСУ военнослужащие ВС РФ взяли хитростью - два бойца обошли ее с разных сторон, а третий отвлекал засевших там боевиков.
"Забросали гранатами и стрелковым боем добили. Шли тяжело, дом за домом", - уточнил "Кощей".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала