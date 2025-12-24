https://ria.ru/20251224/spetsoperatsiya-2064224834.html
Украинские военные начали бежать из Андреевки, рассказал российский боец
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украинские военнослужащие начали бежать из населенного пункта Андреевка в Днепропетровской области, когда российские войска заняли его примерно наполовину, рассказал штурмовик с позывным "Кощей".
Минобороны РФ 23 декабря сообщило, что гвардейцы 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Андреевка в Днепропетровской области
, который более чем на пять километров растянулся вдоль восточного берега реки Гайчур.
"Когда взяли примерно половину населенного пункта, противник понял, что дальше сопротивляться бессмысленно - кто побежал, кто попытался сдаться", - сказал "Кощей" в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Он уточнил, что при освобождении Андреевки российским бойцам мешали открытые подходы, которые противник заминировал. Одну из пулеметных точек ВСУ
военнослужащие ВС РФ взяли хитростью - два бойца обошли ее с разных сторон, а третий отвлекал засевших там боевиков.
"Забросали гранатами и стрелковым боем добили. Шли тяжело, дом за домом", - уточнил "Кощей".