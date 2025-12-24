Украинские военные начали бежать из Андреевки, рассказал российский боец

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украинские военнослужащие начали бежать из населенного пункта Андреевка в Днепропетровской области, когда российские войска заняли его примерно наполовину, рассказал штурмовик с позывным "Кощей".

"Когда взяли примерно половину населенного пункта, противник понял, что дальше сопротивляться бессмысленно - кто побежал, кто попытался сдаться", - сказал "Кощей" в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.