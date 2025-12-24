Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы обнаружили мины ВСУ у Андреевки
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 24.12.2025
Российские бойцы обнаружили мины ВСУ у Андреевки
ВСУ установили на подходах к Андреевке в Днепропетровской области очень много мин, российским бойцам пришлось аккуратно их обходить и помечать для своих
2025-12-24T05:12:00+03:00
2025-12-24T05:12:00+03:00
2025
Российские бойцы обнаружили мины ВСУ у Андреевки

РИА Новости: российские бойцы нашли и пометили мины ВСУ у Андреевки

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. ВСУ установили на подходах к Андреевке в Днепропетровской области очень много мин, российским бойцам пришлось аккуратно их обходить и помечать для своих товарищей, рассказал штурмовик с позывным "Альварес".
Минобороны РФ 23 декабря сообщило, что гвардейцы 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Андреевка в Днепропетровской области, который более чем на пять километров растянулся вдоль восточного берега реки Гайчур.
"Заход начинали через лесополосу - там находились два опорных пункта, их уничтожили. После этого выдвинулись на населенный пункт. Подходили аккуратно, по туману, он сильно помог. Мин было очень много, а также "путанка". Двигались так, как учили: мины обходили, помечали для следующих групп", - сказал "Альварес" в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Он рассказал, что российские военнослужащие закрепились в первых домах, вышли на связь с командованием, дождались остальных товарищей и начали медленное продвижение дом за домом.
"Противник огрызался, пулеметов у них хватало, пришлось пободаться с ними, но в итоге большинство бежали, кто успел - ушел", - добавил "Альварес".
