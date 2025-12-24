Рейтинг@Mail.ru
Совфед расширил перечень заказчиков целевого набора - РИА Новости, 24.12.2025
14:14 24.12.2025
Совфед расширил перечень заказчиков целевого набора
Совфед расширил перечень заказчиков целевого набора - РИА Новости, 24.12.2025
Совфед расширил перечень заказчиков целевого набора
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, дающий участникам свободных экономических зон (СЭЗ) в новых регионах приоритетную возможность готовить... РИА Новости, 24.12.2025
общество
республика крым
севастополь
донецкая народная республика
совет федерации рф
образование
республика крым
севастополь
донецкая народная республика
общество, республика крым, севастополь, донецкая народная республика, совет федерации рф, образование
Общество, Республика Крым, Севастополь, Донецкая Народная Республика, Совет Федерации РФ, Образование
Совфед расширил перечень заказчиков целевого набора

Совфед одобрил закон о расширении перечня заказчиков целевого набора

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, дающий участникам свободных экономических зон (СЭЗ) в новых регионах приоритетную возможность готовить специалистов в рамках целевого набора.
Согласно закону, соответствующая возможность предоставляется участникам СЭЗ на территориях Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, стратегическим предприятиям, сельхозпроизводителям, организациям пищевой и перерабатывающей промышленности, производителям лекарственных средств.
Совфед расширил эксперимент по сдаче ОГЭ только по двум предметам
Вчера, 14:06
Кроме того, возможность заключать договор на целевое обучение даётся организациям, включенным в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный президентом РФ.
Закон устанавливает приоритетный прием на целевые места для сельской молодежи, готовой после обучения вернуться в села и малые города. При этом выпускники агропромышленных классов будут в приоритете по приему на целевое обучение в вузы в том случае, если после обучения они вернутся работать в села и в малые города.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Госдума одобрила проект о введении электронного студенческого билета
17 декабря, 13:16
 
ОбществоРеспублика КрымСевастопольДонецкая Народная РеспубликаСовет Федерации РФОбразование
 
 
