Совфед одобрил закон о национальных медицинских исследовательских центрах
Совфед одобрил закон о национальных медицинских исследовательских центрах - РИА Новости, 24.12.2025
Совфед одобрил закон о национальных медицинских исследовательских центрах
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об организации деятельности национальных медицинских исследовательских центров. РИА Новости, 24.12.2025
россия
