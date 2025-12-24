Рейтинг@Mail.ru
13:56 24.12.2025
Совфед одобрил закон о национальных медицинских исследовательских центрах
Совфед одобрил закон о национальных медицинских исследовательских центрах
Здание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об организации деятельности национальных медицинских исследовательских центров.
"Правительство РФ установит критерии, которым должны соответствовать указанные организации для присвоения им статуса национального медицинского исследовательского центра", - сказала член социального комитета Совфеда Светлана Кириллова.
В России займутся развитием персонализированной медицины
15 декабря, 02:53
Сенатор также отметила, что закон направлен на обеспечение расширения сети центров в соответствии с поручением президента РФ.
"Расширение сети национальных медицинских исследовательских центров позволит вывести систему здравоохранения на новый уровень развития, ориентированный на повышение качества и доступности медицинской помощи для граждан", - добавила парламентарий.
Академик РАН назвал область медицины, которая продлит жизнь людей
4 декабря, 03:08
 
Заголовок открываемого материала