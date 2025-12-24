Совфед одобрил закон о национальных медицинских исследовательских центрах

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об организации деятельности национальных медицинских исследовательских центров.

"Правительство РФ установит критерии, которым должны соответствовать указанные организации для присвоения им статуса национального медицинского исследовательского центра", - сказала член социального комитета Совфеда Светлана Кириллова.

Сенатор также отметила, что закон направлен на обеспечение расширения сети центров в соответствии с поручением президента РФ.