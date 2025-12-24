Рейтинг@Mail.ru
Совфед расширил перечень видов деятельности социальных НКО - РИА Новости, 24.12.2025
12:15 24.12.2025
Совфед расширил перечень видов деятельности социальных НКО
Совфед расширил перечень видов деятельности социальных НКО - РИА Новости, 24.12.2025
Совфед расширил перечень видов деятельности социальных НКО
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T12:15:00+03:00
2025-12-24T12:15:00+03:00
общество
россия
совет федерации рф
общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед расширил перечень видов деятельности социальных НКО

Совфед одобрил закон о расширении перечня видов деятельности социальных НКО

Здание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации России. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).
Согласно тексту закона, в состав целей благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности включается участие в проведении мероприятий по увековечению памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны .
Также предусматривается включение в перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных захоронений останков жертв геноцида советского народа и непогребенных останков жертв геноцида советского народа и установление их имен.
К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ законом относится решение вопросов участия в организации увековечения памяти, принятие решений о захоронении непогребенных останков жертв геноцида или о перемещении неизвестных захоронений останков, а также об установлении ограничений в виде запрета на проведение строительных, земляных, дорожных и других работ, в результате которых непогребенные останки жертв могут быть повреждены или перемещены с места обнаружения.
Также к полномочиям предусматривается отнесение вопросов по обеспечению проведения необходимых мероприятий по захоронению и осуществлению формирования поименных списков жертв, останки которых погребены в воинских захоронениях, находящихся на территории субъекта РФ.
Заголовок открываемого материала