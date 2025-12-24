Совфед расширил перечень видов деятельности социальных НКО

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

Согласно тексту закона, в состав целей благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности включается участие в проведении мероприятий по увековечению памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны .

Также предусматривается включение в перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных захоронений останков жертв геноцида советского народа и непогребенных останков жертв геноцида советского народа и установление их имен.

К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ законом относится решение вопросов участия в организации увековечения памяти, принятие решений о захоронении непогребенных останков жертв геноцида или о перемещении неизвестных захоронений останков, а также об установлении ограничений в виде запрета на проведение строительных, земляных, дорожных и других работ, в результате которых непогребенные останки жертв могут быть повреждены или перемещены с места обнаружения.