Совфед расширил перечень видов деятельности социальных НКО
Совфед расширил перечень видов деятельности социальных НКО - РИА Новости, 24.12.2025
Совфед расширил перечень видов деятельности социальных НКО
24.12.2025

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).
Согласно тексту закона, в состав целей благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности включается участие в проведении мероприятий по увековечению памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны .
Также предусматривается включение в перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных захоронений останков жертв геноцида советского народа и непогребенных останков жертв геноцида советского народа и установление их имен.
К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ
законом относится решение вопросов участия в организации увековечения памяти, принятие решений о захоронении непогребенных останков жертв геноцида или о перемещении неизвестных захоронений останков, а также об установлении ограничений в виде запрета на проведение строительных, земляных, дорожных и других работ, в результате которых непогребенные останки жертв могут быть повреждены или перемещены с места обнаружения.
Также к полномочиям предусматривается отнесение вопросов по обеспечению проведения необходимых мероприятий по захоронению и осуществлению формирования поименных списков жертв, останки которых погребены в воинских захоронениях, находящихся на территории субъекта РФ.