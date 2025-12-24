Рейтинг@Mail.ru
00:52 24.12.2025
Совфед рассмотрит законы о штрафах за навязывание услуг
Совфед рассмотрит законы о штрафах за навязывание услуг
общество
россия
совет федерации рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
общество, россия, совет федерации рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Совфед на итоговом заседании палаты в осеннюю сессию в среду рассмотрит законы о штрафах за навязывание услуг, отказ от ежегодных деклараций госслужащих, об отнесении к ветеранам боевых действий прокуроров и сотрудников Следственного комитета РФ.
В повестке заседания – около 40 законов, в том числе об установлении механизма самоограничения прав на участие в азартных играх, об усилении ответственности за навязывание потребителю дополнительных товаров или услуг за отдельную плату – штраф может составить до 500 тысяч рублей.
В повестке заседания два закона, отменяющие ежегодные декларации о доходах чиновников, при этом вводится постоянный контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких.
В соответствии с документами, контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких станет непрерывным и будет осуществляться в режиме реального времени через использование государственной системы "Посейдон". Благодаря этому сервису можно будет оперативно получать информацию от ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра, Росимущества и других ведомств.
Сенаторы рассмотрят вопрос о продлении срока проведения эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования и расширения перечня его участников, а также рассмотрят поправки в закон "Об образовании", расширяющие перечень заказчиков целевого обучения по программам высшего образования за счет бюджета.
К рассмотрению планируются законы о создании инфраструктуры сельского туризма виноградарскими и винодельческими хозяйствами, об отнесении к ветеранам боевых действий прокуроров и сотрудников Следственного комитета РФ, а также поправки в Жилищный кодекс РФ по вопросам технического обслуживания лифтового оборудования в многоквартирных домах.
ОбществоРоссияСовет Федерации РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
