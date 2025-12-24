Совфед рассмотрит законы о штрафах за навязывание услуг

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Совфед на итоговом заседании палаты в осеннюю сессию в среду рассмотрит законы о штрафах за навязывание услуг, отказ от ежегодных деклараций госслужащих, об отнесении к ветеранам боевых действий прокуроров и сотрудников Следственного комитета РФ.

В повестке заседания – около 40 законов, в том числе об установлении механизма самоограничения прав на участие в азартных играх, об усилении ответственности за навязывание потребителю дополнительных товаров или услуг за отдельную плату – штраф может составить до 500 тысяч рублей.

В повестке заседания два закона, отменяющие ежегодные декларации о доходах чиновников, при этом вводится постоянный контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких.

Росфинмониторинга, Росреестра, В соответствии с документами, контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких станет непрерывным и будет осуществляться в режиме реального времени через использование государственной системы "Посейдон". Благодаря этому сервису можно будет оперативно получать информацию от ФНС Росимущества и других ведомств.

Сенаторы рассмотрят вопрос о продлении срока проведения эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования и расширения перечня его участников, а также рассмотрят поправки в закон "Об образовании", расширяющие перечень заказчиков целевого обучения по программам высшего образования за счет бюджета.