Ученый рассказал о сильных вспышках на Солнце в 2025 году
Наука
Наука
 
02:34 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/solntse-2064215235.html
Ученый рассказал о сильных вспышках на Солнце в 2025 году
Ученый рассказал о сильных вспышках на Солнце в 2025 году - РИА Новости, 24.12.2025
Ученый рассказал о сильных вспышках на Солнце в 2025 году
Солнце в 2025 году произвело 18 очень сильных вспышек и 333 сильные вспышки, что примерно в три раза меньше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T02:34:00+03:00
2025-12-24T02:34:00+03:00
наука
российская академия наук
солнце
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147409/66/1474096689_60:0:1340:720_1920x0_80_0_0_a2cdfb342405023aacb7296730fed98e.jpg
https://ria.ru/20251208/solntse-2060516408.html
https://ria.ru/20251222/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
российская академия наук, солнце, наука
Наука, Российская академия наук, Солнце, Наука
Ученый рассказал о сильных вспышках на Солнце в 2025 году

РИА Новости: Солнце в 2025 году произвело 18 очень сильных и 333 сильных вспышки

CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center / Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center /
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Солнце в 2025 году произвело 18 очень сильных вспышек и 333 сильные вспышки, что примерно в три раза меньше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.
"В 2025 году, несмотря на отдельные всплески, наблюдался спадающий тренд как солнечной, так и геомагнитной активности. За год произошло 18 вспышек уровня X (против 54 в 2024-м году; спад в три раза) и 333 более низкого вспышки уровня M (против 885 в 2024-м году; спад в 2.6 раза)", - сказал Богачев.
Вспышки на Солнце - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
На Солнце произошла "черная" вспышка
8 декабря, 11:13
Он уточнил, что число обычных вспышек уровня C в 2025 году почти сохранилось на том же уровне, что и в 2024-м, - примерно около 2,8 тысячи.
"Иными словами, спад активности наблюдается прежде всего в области сильных и очень сильных вспышек. Слабые и средние вспышки пока происходят с прежним темпом", - пояснил учёный.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
22 декабря, 12:25
 
Наука
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
