Ученый рассказал о сильных вспышках на Солнце в 2025 году

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Солнце в 2025 году произвело 18 очень сильных вспышек и 333 сильные вспышки, что примерно в три раза меньше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.

"В 2025 году, несмотря на отдельные всплески, наблюдался спадающий тренд как солнечной, так и геомагнитной активности. За год произошло 18 вспышек уровня X (против 54 в 2024-м году; спад в три раза) и 333 более низкого вспышки уровня M (против 885 в 2024-м году; спад в 2.6 раза)", - сказал Богачев.

Он уточнил, что число обычных вспышек уровня C в 2025 году почти сохранилось на том же уровне, что и в 2024-м, - примерно около 2,8 тысячи.