Председатель Мосгордумы назвал отчет Собянина программой-2040 - РИА Новости, 24.12.2025
17:25 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/sobjanin-2064420621.html
Председатель Мосгордумы назвал отчет Собянина программой-2040
Председатель Мосгордумы назвал отчет Собянина программой-2040 - РИА Новости, 24.12.2025
Председатель Мосгордумы назвал отчет Собянина программой-2040
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы на заседании в среду с ежегодным отчетом, который можно назвать программой столицы-2040, заявил... РИА Новости, 24.12.2025
общество
москва
сергей собянин
алексей шапошников
московская городская дума
https://ria.ru/20251224/sobjanin-2064278789.html
москва
общество, москва, сергей собянин, алексей шапошников, московская городская дума
Общество, Москва, Сергей Собянин, Алексей Шапошников, Московская городская дума
Председатель Мосгордумы назвал отчет Собянина программой-2040

Шапошников: Собянин выступил с отчетом, который можно назвать программой-2040

© Фото : Глазами Шапошникова/TelegramМэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчётом о результатах деятельности Правительства Москвы на заседании Московской городской Думы
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчётом о результатах деятельности Правительства Москвы на заседании Московской городской Думы - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Глазами Шапошникова/Telegram
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчётом о результатах деятельности Правительства Москвы на заседании Московской городской Думы
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы на заседании в среду с ежегодным отчетом, который можно назвать программой столицы-2040, заявил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
Московская городская дума приняла к сведению итоговый отчет Собянина о работе правительства города, такое решение было принято на пленарном заседании.
"Москва - ведущий мегаполис современного мира. Все наши достижения - это общая заслуга миллионов москвичей, искренне любящих свой город. Вклад каждого - это крепкий цемент в фундамент будущего российской столицы. На заседании Мосгордумы заслушали ежегодный отчет мэра Москвы Сергея Собянина о результатах деятельности правительства Москвы. Это традиционная форма взаимодействия столичного парламента и правительства Москвы, открытый и конструктивный диалог с москвичами, возможность подвести итоги и наметить планы на перспективу. В своем выступлении мэр отметил важнейшие достижения и обозначил ключевые векторы развития нашего города. Отчет можно смело назвать программой столицы-2040, базовым документом, главная цель которого - созидание во благо лучшего города Земли", - отметил Шапошников.
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия станции Новаторская южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Собянин подвел итоги строительства метро в Москве в 2025 году
Вчера, 11:15
 
ОбществоМоскваСергей СобянинАлексей ШапошниковМосковская городская дума
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
