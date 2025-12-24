Председатель Мосгордумы назвал отчет Собянина программой-2040

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы на заседании в среду с ежегодным отчетом, который можно назвать программой столицы-2040, заявил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.