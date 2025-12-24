Рейтинг@Mail.ru
СК расследовал дело пяти фигурантов о хищениях у Минобороны в Дагестане
16:08 24.12.2025
СК расследовал дело пяти фигурантов о хищениях у Минобороны в Дагестане
СК расследовал дело пяти фигурантов о хищениях у Минобороны в Дагестане
Следственный комитет России завершил следственные действия по делу пяти фигурантов о хищении у Минобороны России более 500 миллионов рублей на контрактах в... РИА Новости, 24.12.2025
происшествия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
россия
республика дагестан
россия
происшествия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК расследовал дело пяти фигурантов о хищениях у Минобороны в Дагестане

СК: дело 5 фигурантов о хищении у Минобороны более 500 млн рублей расследовали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Следственный комитет России завершил следственные действия по делу пяти фигурантов о хищении у Минобороны России более 500 миллионов рублей на контрактах в Дагестане, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении сотрудников ФГУП "Главное управление специального строительства" Астемира Абаева и Виталия Пронюшкина, генерального директора ООО "Трест" Марата Магомедова, а также граждан Роберта Геворкова и Тагира Абдуллаева, обвиняемых в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, госзаказчик заключил с ФГУП "ГУСС" государственные контракты на строительство объектов в Дагестане на сумму более одного миллиарда рублей. Подчеркивается, что обязанности по надлежащему выполнению контрактов возлагались на обвиняемых.
Сообщается, что в 2020-2023 годах при выполнении контрактов Абаев, Пронюшкин, Магомедов, Геворков и Абдуллаев завысили цены на материалы и похитили более 500 миллионов рублей, чем причинили Минобороны России ущерб в особо крупном размере.
В настоящее время Абаев, Пронюшкин и Магомедов арестованы, а Геворков и Абдуллаев объявлены в международный розыск.
"В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий по ходатайству следователя ГВСУ СК России судом на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 100 миллионов рублей", - добавляется в сообщении.
ПроисшествияРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
