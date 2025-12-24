https://ria.ru/20251224/sk-2064393347.html
СК расследовал дело пяти фигурантов о хищениях у Минобороны в Дагестане
Следственный комитет России завершил следственные действия по делу пяти фигурантов о хищении у Минобороны России более 500 миллионов рублей на контрактах в... РИА Новости, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Следственный комитет России завершил следственные действия по делу пяти фигурантов о хищении у Минобороны России более 500 миллионов рублей на контрактах в Дагестане, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении сотрудников ФГУП "Главное управление специального строительства" Астемира Абаева и Виталия Пронюшкина, генерального директора ООО "Трест" Марата Магомедова, а также граждан Роберта Геворкова и Тагира Абдуллаева, обвиняемых в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ
)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, госзаказчик заключил с ФГУП "ГУСС" государственные контракты на строительство объектов в Дагестане
на сумму более одного миллиарда рублей. Подчеркивается, что обязанности по надлежащему выполнению контрактов возлагались на обвиняемых.
Сообщается, что в 2020-2023 годах при выполнении контрактов Абаев, Пронюшкин, Магомедов, Геворков и Абдуллаев завысили цены на материалы и похитили более 500 миллионов рублей, чем причинили Минобороны России ущерб в особо крупном размере.
В настоящее время Абаев, Пронюшкин и Магомедов арестованы, а Геворков и Абдуллаев объявлены в международный розыск.
"В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий по ходатайству следователя ГВСУ СК
России судом на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 100 миллионов рублей", - добавляется в сообщении.