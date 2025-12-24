Школьников обучают, как не попадаться на уловки мошенников

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Детей в российских школах на занятиях по окружающему миру и информатике обучают, как не попасться на уловки мошенников и защитить персональную информацию, сообщила РИА Новости замглавы Минпросвещения РФ Ирина Шварцман.

"На занятиях по окружающему миру наши школьники знакомятся с особенностями коммуникации в мессенджерах и социальных группах, определяют признаки мошеннических действий, узнают, как защитить персональную информацию", - сказала замминистра.

Шварцман добавила, что при изучении информатики дети осваивают сетевой этикет, базовые нормы информационной этики, безопасные стратегии поведения в сети и средства защиты от вредоносного программного обеспечения.

"Кроме того, этим вопросам уделяется внимание на "Разговорах о важном", семинарах, всероссийских родительских собраниях", - отметила замглавы Минпросвещения РФ