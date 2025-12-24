https://ria.ru/20251224/shkola-2064227790.html
Школьников обучают, как не попадаться на уловки мошенников
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Детей в российских школах на занятиях по окружающему миру и информатике обучают, как не попасться на уловки мошенников и защитить персональную информацию, сообщила РИА Новости замглавы Минпросвещения РФ Ирина Шварцман.
"На занятиях по окружающему миру наши школьники знакомятся с особенностями коммуникации в мессенджерах и социальных группах, определяют признаки мошеннических действий, узнают, как защитить персональную информацию", - сказала замминистра.
Шварцман добавила, что при изучении информатики дети осваивают сетевой этикет, базовые нормы информационной этики, безопасные стратегии поведения в сети и средства защиты от вредоносного программного обеспечения.
"Кроме того, этим вопросам уделяется внимание на "Разговорах о важном", семинарах, всероссийских родительских собраниях", - отметила замглавы Минпросвещения РФ
.
По словам Шварцман, педагоги также улучшают свои навыки в сфере информационной безопасности в рамках дополнительного профессионального и высшего педагогического образования. Такое обучение организуют по поручению Минпросвещения России.