05:59 24.12.2025
Школьников обучают, как не попадаться на уловки мошенников
2025
Общество, Россия
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Детей в российских школах на занятиях по окружающему миру и информатике обучают, как не попасться на уловки мошенников и защитить персональную информацию, сообщила РИА Новости замглавы Минпросвещения РФ Ирина Шварцман.
"На занятиях по окружающему миру наши школьники знакомятся с особенностями коммуникации в мессенджерах и социальных группах, определяют признаки мошеннических действий, узнают, как защитить персональную информацию", - сказала замминистра.
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Москвичам сообщили о мошенниках, выдающих себя за приемную комиссию школы
20 августа, 15:21
Шварцман добавила, что при изучении информатики дети осваивают сетевой этикет, базовые нормы информационной этики, безопасные стратегии поведения в сети и средства защиты от вредоносного программного обеспечения.
"Кроме того, этим вопросам уделяется внимание на "Разговорах о важном", семинарах, всероссийских родительских собраниях", - отметила замглавы Минпросвещения РФ.
По словам Шварцман, педагоги также улучшают свои навыки в сфере информационной безопасности в рамках дополнительного профессионального и высшего педагогического образования. Такое обучение организуют по поручению Минпросвещения России.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября, 08:00
 
