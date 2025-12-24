Рейтинг@Mail.ru
В Сеуле прошел вечер корейско-российской дружбы
02:42 24.12.2025
В Сеуле прошел вечер корейско-российской дружбы
В Сеуле прошел вечер корейско-российской дружбы
Дипломаты РФ, официальные лица из правительства Южной Кореи и общественные деятели в Сеуле выразили надежду на улучшение отношений с РФ в наступающем году в... РИА Новости, 24.12.2025
в мире
россия
южная корея
георгий зиновьев
сеул
В Сеуле прошел вечер корейско-российской дружбы

РИА Новости: в Сеуле выразили надежду на улучшение отношений с Россией

СЕУЛ, 24 дек — РИА Новости. Дипломаты РФ, официальные лица из правительства Южной Кореи и общественные деятели в Сеуле выразили надежду на улучшение отношений с РФ в наступающем году в ходе новогоднего Вечера корейско-российской дружбы, передаёт корреспондент РИА Новости.
В мероприятии, организованном Ассоциацией корейско-российских обменов, приняли участие представители дипломатического корпуса, лица из правительства Южной Кореи, а также культурных и академических кругов двух стран. Вечер открыла вступительным словом президент Ассоциации Пан Гё Ён. В ходе мероприятия прозвучали оценки текущего состояния двусторонних связей и ожидания активизации политических, общественных и гуманитарных обменов.
Выступая перед гостями, посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев отметил роль ассоциации в поддержании контактов между обществами двух стран.
"Благодаря усилиям всех членов ассоциации, наша дружба, несмотря на непростые времена, не прекращается", — заявил он.
Посол подчеркнул, что вес и влияние организации подтверждаются тем фактом, что один из её рядовых членов недавно был назначен действующим послом Республики Корея в России.
Посетивший мероприятие председатель комитета по национальному единству при президенте Республики Корея Ли Сок Ён выразил надежду на позитивные изменения в двусторонних отношениях.
"Я надеюсь, что с приходом новой администрации Республики Корея отношения Южной Кореи и России перейдут на более высокий уровень, будет больше обменов... и как пророссийский деятель я тоже внесу свою лепту", — заявил Ли Сок Ён.
Также с приветственным словом к участникам обратился советник-посланник посольства РФ Дмитрий Кулькин, поблагодаривший гостей и организаторов вечера, включая председателя Ассоциации Ки Ён Су, за вклад в проведение мероприятия.
"Искренне надеюсь, что сегодняшняя встреча станет содержательной, полезной и будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений", — заявил Кулькин.
Он подчеркнул, что особую ценность представляет участие людей, которые на протяжении многих лет поддерживают такие инициативы, а сам вечер стал площадкой для откровенного и доверительного диалога.
"Уверен, что если подобные мероприятия будут продолжаться и впредь, они помогут нам лучше понимать друг друга и согласовывать наши подходы. Более того, я убеждён, что такие встречи способны помочь преодолеть трудности и разрушить устоявшиеся стереотипы, ведь именно диалог делает невозможное возможным", — добавил он.
В рамках вечера состоялась культурная программа с исполнением русской классики и торжественный ужин.
