Четыре рейса из России вынужденно сели в Самарканде из-за погоды

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в ряде аэропортов Узбекистана международный аэропорт "Самарканд" принял несколько рейсов в качестве запасного аэродрома", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Uzbekistan airports.

В частности, речь о рейсе "Аэрофлота" из Москвы в Бухару, в также рейсе "Азимута" из Москвы в Термез. Кроме того, в Самарканде вынужденно сели рейсы Uzbekistan airways из Москвы в Бухару и из Санкт-Петербурга в Ургенч.