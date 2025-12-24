https://ria.ru/20251224/samarkand-2064233422.html
Четыре рейса из России вынужденно сели в Самарканде из-за погоды
Четыре рейса из России вынужденно сели в Самарканде из-за погоды - РИА Новости, 24.12.2025
Четыре рейса из России вынужденно сели в Самарканде из-за погоды
Четыре рейса из Москвы и Санкт-Петербурга в Бухару, Ургенч и Термез утром в четверг вынужденно сели в Самарканде из-за тумана в аэропортах назначения, сообщает... РИА Новости, 24.12.2025
в мире
москва
бухара
санкт-петербург
аэрофлот
москва
бухара
санкт-петербург
ТАШКЕНТ, 24 дек - РИА Новости.
Четыре рейса из Москвы и Санкт-Петербурга в Бухару, Ургенч и Термез утром в четверг вынужденно сели в Самарканде из-за тумана в аэропортах назначения, сообщает
пресс-служба АО Uzbekistan airports.
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в ряде аэропортов Узбекистана международный аэропорт "Самарканд" принял несколько рейсов в качестве запасного аэродрома", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Uzbekistan airports.
В частности, речь о рейсе "Аэрофлота" из Москвы в Бухару, в также рейсе "Азимута" из Москвы в Термез. Кроме того, в Самарканде вынужденно сели рейсы Uzbekistan airways из Москвы в Бухару и из Санкт-Петербурга в Ургенч.
Все самолеты произвели посадку в штатном режиме, экипаж и пассажиры ожидают вылета в пункты назначения после улучшения погодных условий.