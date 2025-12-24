МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Западные лидеры, которые сегодня заявляют, что России не должно быть, не имеют политического будущего, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
В интервью РИА Новости Мягков рассказал, что Запад, поддерживая сегодня киевский режим, предает итоги Нюрнбергского процесса.
"Как можно относиться к тому же (экс-премьер-министру Великобритании - ред.) Борису Джонсону или (президенту Франции Эмануэлю - ред.) Макрону, или (премьер-министру Великобритании Киру - ред.) Стармеру, или (канцлеру ФРГ Фридриху - ред.) Мерцу, которые говорят: "Украина - хорошо, Россия - плохо, необходимо ей нанести поражение". Фактически они считают, что России не должно быть, и она им мешает. Как можно относиться к этим людям? История - она злая, на самом деле. В том числе и к этим людям. У них нет, я считаю, вообще никакого политического будущего, и быть не может", - сказал Мягков.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
