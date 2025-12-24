Матвиенко назвала Россию страной с лучшей армией в мире

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Сегодня Россия – это по-настоящему сильная, самодостаточная, суверенная страна с лучшей армией в мире, никому не удастся расколоть, расшатать наше государство и наше общество, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на закрытии осенней сессии палаты.

"Сегодня Россия – это по-настоящему сильная, самодостаточная, суверенная, уверенная в себе и своём будущем страна. Страна с лучшей армией в мире. С самым современным и не имеющим аналогов в мире вооружением нам никто не страшен. И никому, конечно, не удастся расколоть, расшатать наше государство и наше общество. И это объективно", - сказала политик.