Матвиенко назвала Россию страной с лучшей армией в мире - РИА Новости, 24.12.2025
14:42 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/rossiya-2064348828.html
Матвиенко назвала Россию страной с лучшей армией в мире
россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, безопасность
Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Безопасность
Матвиенко назвала Россию страной с лучшей армией в мире

Матвиенко назвала Россию по-настоящему сильной страной с лучшей армией в мире

Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Сегодня Россия – это по-настоящему сильная, самодостаточная, суверенная страна с лучшей армией в мире, никому не удастся расколоть, расшатать наше государство и наше общество, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на закрытии осенней сессии палаты.
На заседании Совета Федерации участвует президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня Россия – это по-настоящему сильная, самодостаточная, суверенная, уверенная в себе и своём будущем страна. Страна с лучшей армией в мире. С самым современным и не имеющим аналогов в мире вооружением нам никто не страшен. И никому, конечно, не удастся расколоть, расшатать наше государство и наше общество. И это объективно", - сказала политик.
Она также отметила, что без твёрдой воли, без того титанического, колоссального труда, "который, уважаемый Владимир Владимирович, вы вложили в развитие России, это было бы точно невозможно".
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Матвиенко рассказала, что сделало Россию могучей и сплоченной
12 июня, 05:59
 
Россия Валентина Матвиенко Владимир Путин Совет Федерации РФ Безопасность
 
 
Заголовок открываемого материала