Матвиенко назвала Россию страной с лучшей армией в мире
Сегодня Россия – это по-настоящему сильная, самодостаточная, суверенная страна с лучшей армией в мире, никому не удастся расколоть, расшатать наше государство
россия
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Сегодня Россия – это по-настоящему сильная, самодостаточная, суверенная страна с лучшей армией в мире, никому не удастся расколоть, расшатать наше государство и наше общество, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на закрытии осенней сессии палаты.
На заседании Совета Федерации
участвует президент РФ Владимир Путин
.
"Сегодня Россия – это по-настоящему сильная, самодостаточная, суверенная, уверенная в себе и своём будущем страна. Страна с лучшей армией в мире. С самым современным и не имеющим аналогов в мире вооружением нам никто не страшен. И никому, конечно, не удастся расколоть, расшатать наше государство и наше общество. И это объективно", - сказала политик.
Она также отметила, что без твёрдой воли, без того титанического, колоссального труда, "который, уважаемый Владимир Владимирович, вы вложили в развитие России, это было бы точно невозможно".