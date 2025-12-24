"Россия этого не допустит". В чем Путин признался Бушу 17 лет назад

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Архив национальной безопасности США добился рассекречивания полных стенограмм разговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Джорджем Бушем — младшим в 2001-2008 годах. Записи дают представление о том, как менялись отношения двух лидеров: от крайне доверительных до относительно прохладных. О чем именно стало известно — в материале РИА Новости.

Хоть в окоп вместе

От властей этого давно требовали. Интерес экспертов понятен: тот период крайне важен для обеих стран.

Путин в 2001-м только год находился на посту президента, а Буш-младший лишь пришел к власти, вскоре столкнувшись с беспрецедентным вызовом — атаками 11 сентября.

У новых лидеров сложились хорошие отношения. Позднее российский президент даже рассказывал , как ночевал у коллеги на ранчо в Техасе, встречался с его родителями и у них, и у себя.

"Путин был близким союзником Буша в 2001-м, поскольку их объединяли общие интересы в борьбе с терроризмом: Путина — в отношении Чечни, а Буша — "Аль-Каиды"*, — напоминают американские исследователи. — До такой степени, что Буш однажды воскликнул: "Вы тот тип парня, которого я хотел бы видеть рядом с собой в окопе".

Пока обнародовали не все. Наиболее интересны, по мнению экспертов, три записи от 2001, 2005 и 2008 годов.

Теплое знакомство

Документ 2001-го касается как раз первой встречи Путина с Бушем-младшим в словенском замке Брдо. Саммит 16 июня был настолько важным, что под него даже сделали специальные "афиши", на которых пересекались фамилии лидеров (в качестве общей использовали букву "Н": ПутиН и BusH).

Беседа сразу принимает доверительный тон. Путин говорит о своих религиозных убеждениях и кресте, пережившем пожар на его даче. Буш, в свою очередь, приглашает российского лидера в США — "в Вашингтон, возможно, на ранчо".

На относительно коротком саммите президенты обсуждают важнейшие вопросы двусторонней повестки и мировой политики: от Ирана до КНДР.

"Наши отношения — это больше, чем стратегическая стабильность, — отмечает Буш. — Я не хотел бы ослаблять Россию".

Тем не менее пытается поднять темы свободы слова и ситуации в Чечне.

Путин уходит от прямых ответов, перехватывая инициативу. Обращается к истории, рассказывает о распаде СССР, изменившем баланс сил: "Что же произошло на самом деле? Советская добрая воля изменила мир. И русские добровольно отказались от тысяч квадратных километров территории. Неслыханно. Украина, которая веками была частью России, отдана. Казахстан отдан. Кавказ тоже. Трудно представить, и это сделали партийные боссы".

Касается и отношений с НАТО: "Если Россия не часть этого, то, конечно, она чувствует себя оставленной без внимания".

В итоге президенты договариваются, что в Россию прибудут бизнес-делегации. "У нас большой потенциал, — подчеркивает Буш. — Вы не будете вечно торговать только нефтью".

Впечатляющая близость

Спустя четыре года, в 2005-м, Путин посетил Овальный кабинет Белого дома в Вашингтоне. Повод — пленарное заседание, посвященное нераспространению ядерного оружия и американо-российскому сотрудничеству по Ирану и КНДР. Президенты демонстрируют "впечатляюще близкие" позиции, отмечают эксперты. Позади было 11 сентября 2001-го, объединившее страны в борьбе с общей угрозой терроризма.

"Нам не нужно много религиозных фанатиков с ядерным оружием", — произносит Буш в связи с Ираном. Путин выражает понимание американских опасений и объясняет причины участия России в проекте строительства реактора в Бушере.

Что касается атомной программы КНДР, то, по замечанию Буша, тут все просто: "Никакого легководного реактора (использующего обогащенный уран. — Прим. ред.). <…> Китай понимает и принимает нашу позицию. Как и Япония".

Путин с этим соглашается. В то же время пытается объяснить некоторые тонкости идеологии КНДР. "Я был членом Коммунистической партии, — напоминает он. — Я верил в идеи коммунизма. Я был готов умереть за них. <…> Люди ограничены рамками своего замкнутого мирка. И многие искренни в своих убеждениях. А северокорейцы живут в большей изоляции, чем жили мы".

Завершается все неформально: Буш советует Путину прочесть книгу Радзинского об Александре II. "Да, он хороший рассказчик", — признает российский президент.

Пророчество от Буша

Третий документ — стенограмма последней встречи двух президентов. Резиденция "Бочаров Ручей" в Сочи, 6 апреля 2008-го. Фон уже менее благоприятный — за год до этого Путин выступил со знаменитой Мюнхенской речью, обозначившей новый формат взаимоотношений России с Западом.

Кроме того, накануне, 4 апреля, завершился саммит НАТО в Бухаресте, где обсуждали вступление в альянс Грузии и Украины.

"В 2002-м мы подписали Московскую декларацию, — говорит Путин. — <…> Документ, над которым мы работаем сегодня, подводит итоги позитивных достижений последних нескольких лет. В то же время он отражает наши разногласия, но делает это открыто и прозрачно и подтверждает нашу готовность урегулировать их". Позднее в тот же день главы государств подписали декларацию "О стратегических рамках российско-американских отношений".

Естественно, российский президент коснулся саммита в Бухаресте. Присоединение к НАТО Украины и Грузии неприемлемо для России, подчеркивает он. Путин в свойственной ему манере, со ссылкой на историю, подробно объясняет точку зрения Москвы.

"На Украине проживают 17 миллионов россиян, что составляет треть населения, — указывает он. — Украина — очень сложное государство. Это не страна, появившаяся естественным путем. Это искусственное государство, созданное еще в советские времена. <…> НАТО воспринимается значительной частью украинского населения как враждебная организация. Это создает следующие проблемы для России: угрозу развертывания военных баз и новых военных систем. И, полагаясь на антинатовские силы на Украине, Россия будет работать над тем, чтобы лишить НАТО возможности расширения. Что означает членство Украины в НАТО? Может быть только одна причина: укрепление статуса Украины как страны Запада. И это, я думаю, не совсем правильная логика".

А Грузию вступление в НАТО подтолкнет к силовому решению территориальных споров.

Буш выражает восхищение развернутым анализом Путина. "Одно из качеств, которое я в вас ценю, — то, что вы не побоялись высказать все это НАТО. Люди внимательно слушали и не сомневались в вашей позиции. Это было хорошее выступление", — отмечает он, явно имея в виду как раз Мюнхенскую речь, также затрагивавшую расширение Североатлантического альянса.

Российский президент не исключает улучшения отношений с США и НАТО, в то время как американский и так считает их хорошими. По мнению Буша, они с Путиным стали образцом взаимодействия. Но вопрос в том, кто придет к власти в США. Эти сомнения, как показало дальнейшее развитие событий, оправдались, даже несмотря на "перезагрузку" от Барака Обамы.