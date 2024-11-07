https://ria.ru/20241107/putin-1982533287.html

Путин рассказал, как ночевал на ранчо у Буша-младшего

Путин рассказал, как ночевал на ранчо у Буша-младшего - РИА Новости, 07.11.2024

Путин рассказал, как ночевал на ранчо у Буша-младшего

Президент России Владимир Путин рассказал, что ночевал у бывшего президента США Джорджа Буша-младшего у него дома, на ранчо в Техасе. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T22:01

2024-11-07T22:01

2024-11-07T22:01

валдай

джордж буш (младший)

владимир путин

в мире

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что ночевал у бывшего президента США Джорджа Буша-младшего у него дома, на ранчо в Техасе. "Я ночевал у него (у Джорджа Буша-младшего - ред.) дома, на ранчо в Техасе. Я встречался неоднократно с его родителями. И у них дома, и они приезжали ко мне", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Кроме того, глава российского государства рассказал, что Джордж Буш-старший, также бывший президент США назвал огромной ошибкой бойкот американцами Олимпиады в Москве в 1980 году. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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валдай, джордж буш (младший), владимир путин, в мире, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году