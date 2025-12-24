Рейтинг@Mail.ru
02:43 24.12.2025
Россияне стали активно вкладываться в здоровье своих питомцев
общество
санкт-петербург
москва
новый год
санкт-петербург
москва
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Россияне стали активно вкладываться в здоровье своих питомцев

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россияне готовы активно вкладываться в здоровье своих питомцев: число обращений в ветклиники в этом году выросло на 15%, показало исследование аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" для РИА Новости.
"Ветеринарные услуги и клиники - медианная цена 2858 рублей, на 12% выше уровня прошлого года. Число покупок (чеков - ред.) - выше на 15% в сравнении год к году", - подсчитали аналитики, изучив продажи с 1 ноября по 20 декабря этого и прошлого года.
Собака - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Исследование показало, что россияне все чаще берут питомцев с улицы
18 февраля, 07:35
Число обращений в ветеринарные клиники растет в первую очередь в крупных городах, где больше владельцев животных, готовых вкладывать средства в здоровье своих питомцев. В целом, оборот в этом сегменте увеличивается за счет инфляционного роста: частные клиники повышают стоимость услуг из-за роста расходов на персонал, аренду, оборудование и других операционных издержек, поясняют авторы исследования.
В том числе в Москве число покупок выросло на 11%, а в Санкт-Петербурге - на 14%. Медианная цена на услуги при этом оказалась выше в столице - 3690 рублей (рост на 11%), в Петербурге она составила 3350 рублей (на 13% выше прошлого года).
"В стране, по разным оценкам, более 50 млн кошек и собак. Закономерно, что владельцы животных заботятся об их комфорте и готовы тратиться на уход и лечение. Ветеринарные клиники, в свою очередь, активно инвестируют в маркетинг в целях привлечения клиентов", - добавляют в компании.
Показательными в этом отношении оказались ноябрьские распродажи, когда в результате акционных механик число покупок в этой категории (ветеринарные клиники) в целом по стране выросло на 20%. К слову, в ноябре эта тенденция ярче проявилась на региональном уровне.
Девушка с собакой - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Россияне стали чаще отдыхать с животными, показало исследование
24 июля, 05:37
 
