Россияне стали активно вкладываться в здоровье своих питомцев

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россияне готовы активно вкладываться в здоровье своих питомцев: число обращений в ветклиники в этом году выросло на 15%, показало исследование аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" для РИА Новости.

"Ветеринарные услуги и клиники - медианная цена 2858 рублей, на 12% выше уровня прошлого года. Число покупок (чеков - ред.) - выше на 15% в сравнении год к году", - подсчитали аналитики, изучив продажи с 1 ноября по 20 декабря этого и прошлого года.

Число обращений в ветеринарные клиники растет в первую очередь в крупных городах, где больше владельцев животных, готовых вкладывать средства в здоровье своих питомцев. В целом, оборот в этом сегменте увеличивается за счет инфляционного роста: частные клиники повышают стоимость услуг из-за роста расходов на персонал, аренду, оборудование и других операционных издержек, поясняют авторы исследования.

В том числе в Москве число покупок выросло на 11%, а в Санкт-Петербурге - на 14%. Медианная цена на услуги при этом оказалась выше в столице - 3690 рублей (рост на 11%), в Петербурге она составила 3350 рублей (на 13% выше прошлого года).

"В стране, по разным оценкам, более 50 млн кошек и собак. Закономерно, что владельцы животных заботятся об их комфорте и готовы тратиться на уход и лечение. Ветеринарные клиники, в свою очередь, активно инвестируют в маркетинг в целях привлечения клиентов", - добавляют в компании.