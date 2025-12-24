Рейтинг@Mail.ru
20:00 24.12.2025
Захарова подарила Путину эссе
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил официального представителя МИД РФ Марию Захарову за подаренное эссе.
россия, москва, мария захарова, владимир путин, георгий победоносец
Россия, Москва, Мария Захарова, Владимир Путин, Георгий Победоносец
Президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения государственных наград
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил официального представителя МИД РФ Марию Захарову за подаренное эссе.
Во время неформального общения за бокалом шампанского с обладателями государственных наград в Кремле Путин поздравил Захарову с днем рождения и подарил ей шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца.
«
"С днем рождения! Так, чтобы было что сюда положить", - сказал Путин.
Захарова поблагодарила президента и сообщила, что тоже хочет вручить ему подарок.
"Может быть вы улыбнетесь. Вот Владимир Рудольфович (Соловьев, телеведущий - ред.) мне разрешил, он прочитал и разрешил. Здесь смешно. Там письмецо в конверте… Эссе на две страницы", - сообщила Захарова.
"Подарок? Спасибо, кто же от подарков отказывается", - поблагодарил Захарову Путин.
Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в среду в Екатерининском зале Кремля. После нее глава государства неформально пообщался с награжденными.
Мария Захарова в среду отмечает 50-летие, она родилась 24 декабря 1975 года в Москве.
