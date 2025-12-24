https://ria.ru/20251224/putin-2064457498.html
Захарова подарила Путину эссе
Захарова подарила Путину эссе - РИА Новости, 24.12.2025
Захарова подарила Путину эссе
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил официального представителя МИД РФ Марию Захарову за подаренное эссе.
2025-12-24T20:00:00+03:00
2025-12-24T20:00:00+03:00
2025-12-24T20:00:00+03:00
россия
москва
мария захарова
владимир путин
георгий победоносец
россия
москва
Россия, Москва, Мария Захарова, Владимир Путин, Георгий Победоносец
Захарова подарила Путину эссе
Путин подарил Захаровой шкатулку и получил в ответ небольшое эссе
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил официального представителя МИД РФ Марию Захарову за подаренное эссе.
Во время неформального общения за бокалом шампанского с обладателями государственных наград в Кремле Путин
поздравил Захарову
с днем рождения и подарил ей шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца
.
«
"С днем рождения! Так, чтобы было что сюда положить", - сказал Путин.
Захарова поблагодарила президента и сообщила, что тоже хочет вручить ему подарок.
"Может быть вы улыбнетесь. Вот Владимир Рудольфович (Соловьев, телеведущий - ред.) мне разрешил, он прочитал и разрешил. Здесь смешно. Там письмецо в конверте… Эссе на две страницы", - сообщила Захарова.
"Подарок? Спасибо, кто же от подарков отказывается", - поблагодарил Захарову Путин.
Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в среду в Екатерининском зале Кремля. После нее глава государства неформально пообщался с награжденными.
Мария Захарова в среду отмечает 50-летие, она родилась 24 декабря 1975 года в Москве
.