Захарова подарила Путину эссе

Президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения государственных наград

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил официального представителя МИД РФ Марию Захарову за подаренное эссе.

Во время неформального общения за бокалом шампанского с обладателями государственных наград в Кремле Путин поздравил Захарову с днем рождения и подарил ей шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца

« "С днем рождения! Так, чтобы было что сюда положить", - сказал Путин.

Захарова поблагодарила президента и сообщила, что тоже хочет вручить ему подарок.

"Может быть вы улыбнетесь. Вот Владимир Рудольфович (Соловьев, телеведущий - ред.) мне разрешил, он прочитал и разрешил. Здесь смешно. Там письмецо в конверте… Эссе на две страницы", - сообщила Захарова.

"Подарок? Спасибо, кто же от подарков отказывается", - поблагодарил Захарову Путин.

Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в среду в Екатерининском зале Кремля. После нее глава государства неформально пообщался с награжденными.