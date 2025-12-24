Рейтинг@Mail.ru
Путин подарил Захаровой шкатулку с изображением Кремля - РИА Новости, 24.12.2025
18:11 24.12.2025 (обновлено: 19:08 24.12.2025)
Путин подарил Захаровой шкатулку с изображением Кремля
Путин подарил Захаровой шкатулку с изображением Кремля
россия, москва, мария захарова, георгий победоносец, владимир путин
Россия, Москва, Мария Захарова, Георгий Победоносец, Владимир Путин
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подарил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца, Захарова в беседе с журналистами назвала подарок невероятным.
Глава государства передал Захаровой подарок во время неформального общения за бокалом шампанского с обладателями государственных наград в Кремле. После мероприятия Захарова показала подарок журналистам. На шкатулке изображены Кремль и Георгий Победоносец.
"Невероятная шкатулка. Это просто невероятно, это очень красиво. Тем более я очень люблю наши промыслы. Все наши жанры традиционные, это просто фантастика. И, конечно, Георгий Победоносец, который все это зло, нечисть, гадость пронзает своим копьем. Я считаю, это шкатулка заветная, во всех смыслах этого слова", - сказала Захарова.
Она рассказала, что в ответ передала Путину эссе про то, что стоит за орденами - про работу и социальную ответственность.
"Но это то, что, надеюсь, перед Новым годом поможет улыбнуться", - сказала Захарова.
Также во время неформального общения с награжденными глава государства вручил подарок гендиректору медико-хирургического центра имени Николая Пирогова Олегу Карпову, который отмечает юбилей: 60 лет.
Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в среду в Екатерининском зале Кремля. Захарова в этот день отмечает 50-летие, она родилась 24 декабря 1975 года в Москве.
РоссияМоскваМария ЗахароваГеоргий ПобедоносецВладимир Путин
 
 
