Путин глубоко вовлечен в работу парламента, заявила Матвиенко

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин глубоко вовлечен в работу парламента, проявляет глубокое уважение к парламенту, как институту демократии, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Путин в среду принял участие в итоговом заседании Совета Федерации в рамках осенней сессии палаты.

"Есть такая особенность у Владимира Владимировича, нашего лидера, такой глубокой личной вовлеченности в работу всех государственных институтов. Вот поверьте, я с ним часто общаюсь. Он знает, какие у нас дискуссии проходят, какие есть проблемные вопросы, чем мы занимаемся. Он реально вовлечён", - сказала спикер СФ в интервью телеканалу "Россия 1".

И президент подчёркивает, как глава государства, что парламент – это очень серьёзный институт демократии, он проявляет глубочайшее уважение к парламенту, отметила Матвиенко

"Совет законодателей, ежегодно который мы проводим, куда входят и председатели региональных парламентов, каждый год он обязательно принимает участие. Ставит задачи. И это тоже очень важно, как инструмент доверия к органам власти и повышения ответственности парламента перед нашими гражданами", - сказала законодатель.

Она также подчеркнула, что в Совете Федерации благодарны президенту за оценку работы сенаторов.