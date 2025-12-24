https://ria.ru/20251224/putin-2064413607.html
Путин глубоко вовлечен в работу парламента, заявила Матвиенко
Президент России Владимир Путин глубоко вовлечен в работу парламента, проявляет глубокое уважение к парламенту, как институту демократии, заявила спикер Совфеда РИА Новости, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости.
Президент России Владимир Путин глубоко вовлечен в работу парламента, проявляет глубокое уважение к парламенту, как институту демократии, заявила
спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Путин
в среду принял участие в итоговом заседании Совета Федерации
в рамках осенней сессии палаты.
"Есть такая особенность у Владимира Владимировича, нашего лидера, такой глубокой личной вовлеченности в работу всех государственных институтов. Вот поверьте, я с ним часто общаюсь. Он знает, какие у нас дискуссии проходят, какие есть проблемные вопросы, чем мы занимаемся. Он реально вовлечён", - сказала спикер СФ в интервью телеканалу "Россия 1".
И президент подчёркивает, как глава государства, что парламент – это очень серьёзный институт демократии, он проявляет глубочайшее уважение к парламенту, отметила Матвиенко
.
"Совет законодателей, ежегодно который мы проводим, куда входят и председатели региональных парламентов, каждый год он обязательно принимает участие. Ставит задачи. И это тоже очень важно, как инструмент доверия к органам власти и повышения ответственности парламента перед нашими гражданами", - сказала законодатель.
Она также подчеркнула, что в Совете Федерации благодарны президенту за оценку работы сенаторов.
Президент РФ
, выступая в Совфеде, отметил, что уверен в профессионализме и государственном подходе сенаторов РФ.