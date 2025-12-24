Рейтинг@Mail.ru
Путин глубоко вовлечен в работу парламента, заявила Матвиенко - РИА Новости, 24.12.2025
16:59 24.12.2025
Путин глубоко вовлечен в работу парламента, заявила Матвиенко
Президент России Владимир Путин глубоко вовлечен в работу парламента, проявляет глубокое уважение к парламенту, как институту демократии, заявила спикер Совфеда РИА Новости, 24.12.2025
россия
политика, россия, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин глубоко вовлечен в работу парламента, проявляет глубокое уважение к парламенту, как институту демократии, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Путин в среду принял участие в итоговом заседании Совета Федерации в рамках осенней сессии палаты.
Путин рассказал о важности работы Совфеда
Вчера, 14:28
"Есть такая особенность у Владимира Владимировича, нашего лидера, такой глубокой личной вовлеченности в работу всех государственных институтов. Вот поверьте, я с ним часто общаюсь. Он знает, какие у нас дискуссии проходят, какие есть проблемные вопросы, чем мы занимаемся. Он реально вовлечён", - сказала спикер СФ в интервью телеканалу "Россия 1".
И президент подчёркивает, как глава государства, что парламент – это очень серьёзный институт демократии, он проявляет глубочайшее уважение к парламенту, отметила Матвиенко.
"Совет законодателей, ежегодно который мы проводим, куда входят и председатели региональных парламентов, каждый год он обязательно принимает участие. Ставит задачи. И это тоже очень важно, как инструмент доверия к органам власти и повышения ответственности парламента перед нашими гражданами", - сказала законодатель.
Она также подчеркнула, что в Совете Федерации благодарны президенту за оценку работы сенаторов.
Президент РФ, выступая в Совфеде, отметил, что уверен в профессионализме и государственном подходе сенаторов РФ.
Путин назвал приверженность Совфеда национальным интересам бесценной
Вчера, 14:34
 
