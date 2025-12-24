Путин обсудил с правительством итоги года и поручил усилить поддержку семей

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Владимир Путин на заседании правительства положительно оценил работу министров в уходящем году, попросив их продолжать работу по поддержке многодетных семей.
"Мы исполняем все социальные обязательства, в том числе решения по поддержке семей с детьми, состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность и при этом задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития в рамках новых национальных проектов", — сказал он.
Годовая инфляция, по оценке Банка России на 15 декабря, составила 5,8 процента, по итогам года регулятор ожидает ниже шести.
Также президент сообщил, что обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным выплаты многодетным семьям: по его словам, материальную поддержку не следует сокращать в случае роста доходов родителей. Он попросил правительство найти гибкое и правильное решение этого вопроса.
Традиционно в конце декабря Путин обсуждает с правительством итоги уходящего года и задачи на следующий, поздравляет министров с наступающими праздниками.