Путин обсудил с правительством итоги года и поручил усилить поддержку семей

"Мы исполняем все социальные обязательства, в том числе решения по поддержке семей с детьми, состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность и при этом задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития в рамках новых национальных проектов", — сказал он.