14:53 24.12.2025 (обновлено: 16:05 24.12.2025)
Путин обсудил с правительством итоги года и поручил усилить поддержку семей
Владимир Путин на заседании правительства положительно оценил работу министров в уходящем году, попросив их продолжать работу по поддержке многодетных семей. РИА Новости, 24.12.2025
владимир путин
россия
общество
семья
дети
многодетные семьи
правительство рф
михаил мишустин
2025
владимир путин, россия, общество, семья, дети, многодетные семьи, правительство рф, михаил мишустин
Владимир Путин, Россия, Общество, Семья, Дети, Многодетные семьи, Правительство РФ, Михаил Мишустин
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Владимир Путин на заседании правительства положительно оценил работу министров в уходящем году, попросив их продолжать работу по поддержке многодетных семей.
"Мы исполняем все социальные обязательства, в том числе решения по поддержке семей с детьми, состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность и при этом задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития в рамках новых национальных проектов", — сказал он.
Работа правительства направлена на улучшение качества жизни, при этом Россия идет вперед и развивается, несмотря на все вызовы, отметил Путин. Так, безработица находится на историческом минимуме, а инфляция в стране снижается.

Годовая инфляция, по оценке Банка России на 15 декабря, составила 5,8 процента, по итогам года регулятор ожидает ниже шести.

Также президент сообщил, что обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным выплаты многодетным семьям: по его словам, материальную поддержку не следует сокращать в случае роста доходов родителей. Он попросил правительство найти гибкое и правильное решение этого вопроса.
Традиционно в конце декабря Путин обсуждает с правительством итоги уходящего года и задачи на следующий, поздравляет министров с наступающими праздниками.
