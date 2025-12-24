Рейтинг@Mail.ru
Власти выполняют все социальные обязательства, заявил Путин - РИА Новости, 24.12.2025
14:49 24.12.2025 (обновлено: 15:55 24.12.2025)
Власти выполняют все социальные обязательства, заявил Путин
Власти выполняют все социальные обязательства, заявил Путин
владимир путин, политика, совет федерации рф, россия, общество
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ. 24 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ. 24 декабря 2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Власти России выполняют все социальные обязательства перед гражданами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы исполняем все социальные обязательства, в том числе решения по поддержке семей с детьми, состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность и при этом задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития в рамках новых национальных проектов", - сказал Путин в ходе встречи с членами правительства РФ.
Путин в Совете Федерации, где проходит пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин подвел итоги осенней сессии Совета Федерации
