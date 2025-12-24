https://ria.ru/20251224/putin-2064353428.html
Власти выполняют все социальные обязательства, заявил Путин
Власти России выполняют все социальные обязательства перед гражданами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.12.2025
владимир путин
политика
совет федерации рф
россия
общество
россия
