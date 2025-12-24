Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал расширить возможности общественных организаций и НКО - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/putin-2064347962.html
Путин призвал расширить возможности общественных организаций и НКО
Путин призвал расширить возможности общественных организаций и НКО - РИА Новости, 24.12.2025
Путин призвал расширить возможности общественных организаций и НКО
Общественные организации, НКО, ветераны и молодежь должны иметь больше механизмов, чтобы внести вклад в достижение целей развития России, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:40:00+03:00
2025-12-24T14:40:00+03:00
общество
россия
владимир путин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064359336_0:291:3124:2048_1920x0_80_0_0_7e3269c012159fbce1897f183f79a152.jpg
https://ria.ru/20251224/sovfed-2064307801.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064359336_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_22977c71cef081754824fa9614739ff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, совет федерации рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Путин призвал расширить возможности общественных организаций и НКО

Путин: общественные организации должны иметь больше механизмов для развития РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации РФ
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Общественные организации, НКО, ветераны и молодежь должны иметь больше механизмов, чтобы внести вклад в достижение целей развития России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Представители общественных, некоммерческих организаций, ветеранских и молодежных структур, деловых кругов и местных экспертных площадок, объединений граждан - у них должно быть больше возможностей, действующих механизмов, чтобы внести свой вклад в достижение национальных целей развития", - сказал глава государства, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Совфед расширил перечень видов деятельности социальных НКО
Вчера, 12:15
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала