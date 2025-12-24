https://ria.ru/20251224/putin-2064347962.html
Путин призвал расширить возможности общественных организаций и НКО
Путин призвал расширить возможности общественных организаций и НКО - РИА Новости, 24.12.2025
Путин призвал расширить возможности общественных организаций и НКО
Общественные организации, НКО, ветераны и молодежь должны иметь больше механизмов, чтобы внести вклад в достижение целей развития России, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.12.2025
Путин призвал расширить возможности общественных организаций и НКО
Путин: общественные организации должны иметь больше механизмов для развития РФ